V spopadih med Tajsko in Kambodžo, ki so ponovno izbruhnili v nedeljo, je bilo doslej ubitih enajst ljudi, več kot pol milijona ljudi iz obeh držav pa je moralo zapustiti svoje domove. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je v konfliktu že posredoval, je v torek naznanil, da namerava glede spopadov danes stopiti v stik z obema državama.

"Civilisti so se v velikem številu evakuirali zaradi tega, kar smo ocenili kot neposredno grožnjo njihovi varnosti. Več kot 400 tisoč ljudi se je premaknilo v varna zatočišča," je povedal tiskovni predstavnik tajskega obrambnega ministrstva. Dodal je, da si želijo preprečiti "ponovitev napadov na civiliste, ki smo jih doživeli julija".

V Kambodži je do torka zvečer po navedbah oblasti svoje domove zapustilo več kot sto tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Foto: Reuters

Trump, ki je v konfliktu že posredoval, je v torek sporočil, da namerava danes stopiti v stik z obema državama glede spopadov.

V nagovoru podpornikom v Pensilvaniji je Trump naštel različne konflikte, v katerih je posredoval, in za konec izjavil: "Nerad to pravim, eden od njih je spopad med Kambodžo in Tajsko, ki se je začel danes. Jutri moram opraviti telefonski klic in mislim, da bodo razumeli," je dodal.

Sosednji državi v jugovzhodni Aziji sta že desetletja v sporu glede več delov ozemlja ob svoji več kot 800 kilometrov dolgi meji.

Poleti so med njima že izbruhnili spopadi, v katerih je bilo ubitih najmanj 43 ljudi, več kot 300 tisoč pa jih je moralo zapustiti svoje domove. Foto: Reuters

Državi sta se konec julija ob posredovanju ZDA dogovorili o prekinitvi ognja, uradno pa sta mirovni dogovor podpisali konec oktobra v Kuala Lumpurju. Izvajanje dogovora je sredi novembra prekinila Tajska, potem ko naj bi bili v eksploziji mine na obmejnem območju ranjeni štirje tajski vojaki.