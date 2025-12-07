Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Nedelja,
7. 12. 2025,
16.12

19 minut

Nedelja, 7. 12. 2025, 16.12

Emmanule Macron med obiskom zagrozil Kitajski

D.K.

Emmanuel Macron | Emmanuel Macron je kitajski državni vrh pozval, naj okrepi sodelovanje glede "nevzdržnih" svetovnih trgovinskih neravnovesij, geopolitike in okolja. | Foto Reuters

Emmanuel Macron je kitajski državni vrh pozval, naj okrepi sodelovanje glede "nevzdržnih" svetovnih trgovinskih neravnovesij, geopolitike in okolja.

Foto: Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki se je ta teden mudil na uradnem državniškem obisku na Kitajskem, je Pekingu poslal jasno sporočilo. Evropa je pripravljena na odločne ukrepe, vključno z uvedbo carin, če Kitajska ne bo prenehala z nelojalno konkurenco in masovnim subvencioniranjem svoje industrije, zlasti sektorja električnih vozil.

EU že več mesecev opozarja na trgovinsko neravnovesje s Kitajsko, ki se je v zadnjem desetletju podvojilo. Francija je leta 2024 zabeležila 46 milijard evrov trgovinskega primanjkljaja s Kitajsko. Emmanuel Macron je poudaril, da Evropa ne bo dopuščala prakse, ki ogroža evropsko industrijo. "Če Kitajska ne bo spoštovala pravil poštene konkurence, bo Evropa morala zaščititi svoje interese," je v Pekingu opozoril francoski predsednik.

Predlagal je “pozitivno trojno agendo” za odnose med EU in Kitajsko. Geopolitično stabilnost (pritisk na Rusijo glede Ukrajine), ekonomsko ravnovesje (zmanjšanje subvencij in odpiranje trga) in ekološko trajnost (sodelovanje pri zelenem prehodu).

Ob tem je opozoril, da bo EU, če ne bo napredka, uvedla protiukrepe, med katerimi so carine na kitajske električne avtomobile, ki so zaradi državnih subvencij bistveno cenejši od evropskih.

"Kitajcem sem poskušal razložiti, da je njihov trgovinski presežek nevzdržen, ker uničujejo lastne stranke. Še posebej zato, ker od nas ne uvažajo več veliko," je Macron dejal v danes objavljenem intervjuju za francoski dnevnik Les Echos. "Povedal sem jim, da bomo Evropejci, če se ne bodo odzvali, v prihodnjih mesecih prisiljeni sprejeti odločne ukrepe po zgledu ZDA, kot je uvedba carin na kitajske izdelke," je dodal.

Francoski predsednik Emmanuel Macron in kitajski predsednik Ši Džinping
Novice Ši in Macron za stabilne odnose med Parizom in Pekingom

Pariz tudi pritiska na Kitajsko, naj več vlaga v Francijo, predvsem si prizadeva za izmenjavo tehnologij, podobno tisti znotraj EU. Evropa pritiska tudi za boljši dostop do redkih zemelj, katerih svetovno proizvodnjo in predelavo obvladuje Kitajska.

Kitajska išče kompromis

Peking želi ublažiti napetosti in se predstaviti kot zanesljiv trgovinski partner, saj se globalna gospodarstva soočajo z negotovostjo zaradi ameriških carin. Analitiki pa opozarjajo, da Kitajska ne bo hitro popustila, saj želi ohraniti prednost v ključnih industrijskih sektorjih.

trgovinska vojna carine Kitajska Francija Emmanuel Macron
