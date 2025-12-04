Ši in Macron za stabilne odnose med Parizom in Pekingom

Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes ob obisku v Pekingu kitajskemu predsedniku Ši Džinpingu dejal, da morata Francija in Kitajska premostiti razlike. Kitajski predsednik se je strinjal s francoskim in med pogovori prav tako pozval k stabilnejšim odnosom s Francijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ši je dejal, da je Kitajska pripravljena sodelovati s Francijo, da bi izključila kakršnokoli vmešavanje in poskrbela za stabilnejše celovito strateško partnerstvo med državama.

Voditelja sta govorila tudi o vojni v Ukrajini in vlogi Kitajske pri zagotavljanju premirja. "Nadaljevati moramo prizadevanja za mir in stabilnost v svetu, Ukrajini in drugih regijah, ki jih je prizadela vojna," je po pogovorih s Šijem dejal Macron. "Naša sposobnost sodelovanja je ključnega pomena," je dodal.

Kitajska ruske invazije ni nikoli obsodila

Elizejska palača je pred obiskom sporočila, da od Kitajske pričakuje, da bo uporabila svoj vpliv na Rusijo za končanje invazije na Ukrajino. Kitajska sicer zagotavlja, da želi mir v Ukrajini, a ni nikoli uradno obsodila ruske invazije. Obenem je Kitajska najpomembnejša uvoznica ruskih fosilnih goriv na svetu. Evropa Pekingu očita, da Moskvi dobavlja vojaške komponente.

Na mizi več sporazumov med državama

Francoski predsednik se je danes v Pekingu zavzel tudi za večje kitajske naložbe v Franciji za ponovno uravnoteženje trgovinskih odnosov. Trgovinski primanjkljaj Francije s Kitajsko je lani narasel na 46 milijard evrov. Ob Macronovem tridnevnem obisku na Kitajskem, kjer ga spremlja gospodarska delegacija s predstavniki 35 francoskih podjetij, naj bi državi podpisali več sporazumov.

Macron je kitajskega kolega pozval še, naj sodeluje s skupino G7, da bi svetovno gospodarstvo temeljilo na pravilih. "Med francoskim predsedovanjem G7 v prihodnjem letu želimo vzpostaviti dialog z glavnimi akterji, med katerimi je najpomembnejša Kitajska, o globalnih gospodarskih neravnovesjih in globalnem upravljanju gospodarstva," je dejal.

Dodal je, da imata Kitajska in Francija pomembno vlogo pri sodelovanju z drugimi partnerji, da bi položili temelje za bolj uravnotežen, pravičnejši in trdnejši sistem gospodarskega upravljanja, ki ni osnovan na pravilu najmočnejšega.

Pariz pritiska na Kitajsko, naj več vlaga v Francijo

Macron namerava ob obisku obravnavati kitajske trgovinske prakse, ki veljajo za nepoštene, od električnih avtomobilov do jekla. Pariz tudi pritiska na Kitajsko, naj več vlaga v Francijo, predvsem si prizadeva za izmenjavo tehnologij, podobno tisti znotraj Evropske unije. Evropa pritiska tudi za boljši dostop do redkih zemelj, katerih svetovno proizvodnjo in predelavo obvladuje Kitajska.

To je Macronov četrti državniški obisk na Kitajskem, odkar je bil leta 2017 prvič izvoljen za predsednika. Ši Džinping je bil na obisku v Franciji lani in tako kot lani se bosta oba predsedniška para v petek srečala v bolj neformalnem okolju v Čengduju v provinci Sečuan na jugozahodu Kitajske, zibelki velikih pand, ki so tudi del kitajske diplomacije.

Ši je danes dejal, da sta se Kitajska in Francija dogovorili o novem sporazumu o zaščiti pand. "Francozi obožujejo velike pande," je dejal. Konec novembra se je iz Francije na Kitajsko vrnil par pand iz francoskega živalskega vrta, ker so samici začele odpovedovati ledvice. Kitajska je obljubila, da bo v okviru programa t. i. diplomacije s pandami v Francijo kmalu poslala nov par pand.