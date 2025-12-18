Največji kitajski avtomobilski proizvajalec BYD je dosegel nov mejnik. Izdelali so že več kot 15 milijonov avtomobilov, ki so priključni – to so torej bodisi električni bodisi priključni hibridi. S tem so v proizvodnji avtomobilov s priključnim kablom presegli skupno proizvodnjo Tesle (do zdaj okrog 8,1 milijona izključno električnih vozil) in Volkswagna (na ravni koncerna nekaj manj kot tri milijone vozil).

BYD se je v avtomobilski posel vključil leta 2003. Sprva so izdelovali tudi še avtomobile z zgolj klasičnimi motorji, nato pa so se leta 2022 osredotočili le še na vozila na baterijski zasnovi. Mejo deset milijonov tovrstnih vozil so dosegli lani.

Dva avtomobila že presegla mejo milijon izdelanih

Dva njihova avtomobila sta že presegla mejo milijon izdelanih – to sta tako modela dolphin kot seagull (v Evropi ga poznamo kot dolphin surf). Dolphin bo v Evropi kot prvi v svojem razredu dobil priključno hibridni pogon, mali dolpin surf pa bo postal prvo vozilo iz njihove madžarske tovarne.