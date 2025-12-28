Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Nedelja,
28. 12. 2025,
4.00

Osveženo pred

3 ure, 50 minut

Thermometer Blue 0,00

MG Leapmotor Geely Dongfeng Kitajska Prodaja avtomobilov

Nedelja, 28. 12. 2025, 4.00

3 ure, 50 minut

Kitajske avtomobilske znamke v Sloveniji presegle pet odstotkov trga

Letos 300-odstotna rast kitajskih avtomobilov, prihajajo nove znamke

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Forthing T5 | Forthing T5 se je prebil v prvo dvajseterico prodajno najuspešnejših avtomobilov v Sloveniji. | Foto Gregor Pavšič

Forthing T5 se je prebil v prvo dvajseterico prodajno najuspešnejših avtomobilov v Sloveniji.

Foto: Gregor Pavšič

Kitajske avtomobilske znamke so letos občutno povečale svojo prodajo v Sloveniji. Pravi preboj je uspel le peščici avtomobilov, a prav ti so bili zaslužni za več pomembnih mejnikov. Že leta 2026 se bo trgu pridružilo nekaj novih imen s Kitajske.

Kitajske avtomobilske znamke so letos v Sloveniji do konca novembra zbrale nekaj več kot 2.800 novih registracij (2.841), kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. To pomeni 5,2-odstotni delež na bruto slovenskem avtomobilskem trgu.  

Lani so kitajske znamke v Sloveniji do konca novembra registrirale slabih tisoč osebnih avtomobilov (940), letos že več kot 2.800. To pomeni skoraj 300-odstotno rast prodaje. Tržni delež je iz 1,8 poskočil na več kot pet odstotkov trga.

MG ZS v hibridni različici. | Foto: Gregor Pavšič MG ZS v hibridni različici. Foto: Gregor Pavšič

Dongfeng box sodi letos v prvo peterico najuspešnejših električnih avtomobilov. | Foto: Gregor Pavšič Dongfeng box sodi letos v prvo peterico najuspešnejših električnih avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič Kitajska znamka prvič s tisoč registracijami v enem letu

Med novimi registracijami smo našli 50 različnih osebnih avtomobilov, med temi pa je vsaj sto registracij uspelo doseči le desetim. Prodajno so izstopali trije modeli – dongfeng forthing T5, dongfeng box in MG ZS. Čeprav so to večinoma še vedno precej nove znamke (izjema je le MG), so trgovci s kitajskimi avtomobili dosegli nekaj pomembnih mejnikov.

  • Štiri kitajske znamke (Dongfeng, MG, Geely in Leapmotor) so med prvo trideseterico na avtomobilskem trgu. 
  • Dongfeng drži 15. mesto s skoraj dvoodstotnim tržnim deležem (1,9 odstotka). MG ima 1,6, Geely 0,7, Leapmotor pa 0,5-odstotni tržni delež. 
  • Dongfengu je kot prvi kitajski znamki v enem letu v Sloveniji uspelo registrirati več kot tisoč novih vozil. 
  • Najuspešnejši kitajski avtomobil je forthing T5 evo, ki je zbral 677 registracij. Kot prvi kitajski avtomobil se je uvrstil med 20 najbolje prodajanih modelov v Sloveniji.
  • Viden prodajni uspeh je od poletja naprej dosegel Leapmotor, in sicer predvsem z električnim malčkom T03. 
  • Poleg Leapmotorja se je šele v drugi polovici leta trgu pridružilo nekaj znamk – na primer ambiciozni Jaecoo in Omoda. Njihov prodajni doseg bo bolje pokazalo leto 2026. 

BYD dolphin surf. | Foto: BYD BYD dolphin surf. Foto: BYD BYD v Sloveniji v začetku leta 2026?

Med registracijami najdemo tudi nekaj vozil, ki v Sloveniji uradnega trgovca še nimajo. To so na primer avtomobili znamke BYD, ki pa naj bi v Slovenijo tudi uradno vstopila v začetku leta 2026. 

V Sloveniji so registrirali dva primerka malčka dolphin surf, za katerega so pri BYD prav te dni dosegli mejnik milijontega izdelanega vozila. Električni malček bi lahko postal eden najbolj zanimivih avtomobilov naslednjega leta in bo neposredni tekmec renault twinga.

Arcfox bo leta 2026 ena izmed novih kitajskih znamk v Sloveniji. | Foto: Arcfox Arcfox bo leta 2026 ena izmed novih kitajskih znamk v Sloveniji. Foto: Arcfox

Novopotrjeno ime za 2026 je znamka Arcfox

Leta 2026 lahko v Sloveniji pričakujemo še nekaj novih kitajskih znamk. Uradno potrditev smo že prejeli za znamko Arcfox, ki sodi pod okrilje družbe BAIC. Znamka je svojo evropsko bazo vzpostavila v Španiji. 

V drugi polovici leta na slovenske ceste prihajata modela T1 in T5.  T1 je 4,78 metra dolg električni SUV z baterijo s kapaciteto 93 kWh, T5 pa je nekaj manjši SUV (4,69 metra) na 800-voltni platformi z baterijo s kapaciteto 65 kWh. 

Nove registracije kitajskih avtomobilov v Sloveniji (med januarjem in novembrom 2025)

ZNAMKA MODEL ŠT. REGISTRACIJ

DONGFENG

T5 EVO

677

DONGFENG

BOX

270

MG

ZS

455

GEELY

COOLRAY

192

LEAPMOTOR

T03

170

MG

HS

121

GEELY

STARRAY

119

MG

MG3

124

MG

MG4

104

DONGFENG

U-TOUR

83

LYNK AND CO

2

70

GEELY

CITYRAY

69

LEAPMOTOR

C10

67

JAECOO

7

55

MG

S5 EV

52

OMODA

5

35

LEAPMOTOR

B10

26

OMODA

5 EV

22

LYNK AND CO

1

19

BAIC

X7

15

LYNK AND CO

08

14

HONGQI

HS3

12

GEELY

EX5

12

BAIC

X55

11

MG

MG5

8

BYD

SEAL

6

HONGQI

HS5

5

DONGFENG

SHINE E3

3

BYD

DOLPHIN SURF

2

DONGFENG

S7

2

VOYAH

COURAGE

2

BYD

SEALION 7

2

BAIC

EU5

1

ZEEKR

X

1

HONGQI

H5

1

DONGFENG

MAGE

1

ZEEKR

001

1

OMODA

9 PHEV

1

BYD

ATTO 2

1

BYD

SEAL U

1

FAW

BESTUNE T90

1

FAW

BESTUNE T77

1

DONGFENG

SX5G EV

1

AIWAYS

U5

1

GEELY

STARRAY EM-I

1

DONGFENG

HUGE

1

VOYAH

DREAM

1

ZEEKR

7X

1

MG

MARVEL

1

vir: Sekcija vozil, Trgovinska zbornica Slovenija

MG Leapmotor Geely Dongfeng Kitajska Prodaja avtomobilov
