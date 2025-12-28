Kitajske avtomobilske znamke so letos občutno povečale svojo prodajo v Sloveniji. Pravi preboj je uspel le peščici avtomobilov, a prav ti so bili zaslužni za več pomembnih mejnikov. Že leta 2026 se bo trgu pridružilo nekaj novih imen s Kitajske.

Kitajske avtomobilske znamke so letos v Sloveniji do konca novembra zbrale nekaj več kot 2.800 novih registracij (2.841), kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. To pomeni 5,2-odstotni delež na bruto slovenskem avtomobilskem trgu.

Lani so kitajske znamke v Sloveniji do konca novembra registrirale slabih tisoč osebnih avtomobilov (940), letos že več kot 2.800. To pomeni skoraj 300-odstotno rast prodaje. Tržni delež je iz 1,8 poskočil na več kot pet odstotkov trga.

MG ZS v hibridni različici. Foto: Gregor Pavšič

Dongfeng box sodi letos v prvo peterico najuspešnejših električnih avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič

Med novimi registracijami smo našli 50 različnih osebnih avtomobilov, med temi pa je vsaj sto registracij uspelo doseči le desetim. Prodajno so izstopali trije modeli – dongfeng forthing T5, dongfeng box in MG ZS. Čeprav so to večinoma še vedno precej nove znamke (izjema je le MG), so trgovci s kitajskimi avtomobili dosegli nekaj pomembnih mejnikov.

Štiri kitajske znamke (Dongfeng, MG, Geely in Leapmotor) so med prvo trideseterico na avtomobilskem trgu.

Dongfeng drži 15. mesto s skoraj dvoodstotnim tržnim deležem (1,9 odstotka). MG ima 1,6, Geely 0,7, Leapmotor pa 0,5-odstotni tržni delež.

Dongfengu je kot prvi kitajski znamki v enem letu v Sloveniji uspelo registrirati več kot tisoč novih vozil.

Najuspešnejši kitajski avtomobil je forthing T5 evo, ki je zbral 677 registracij. Kot prvi kitajski avtomobil se je uvrstil med 20 najbolje prodajanih modelov v Sloveniji.

Viden prodajni uspeh je od poletja naprej dosegel Leapmotor, in sicer predvsem z električnim malčkom T03.

Poleg Leapmotorja se je šele v drugi polovici leta trgu pridružilo nekaj znamk – na primer ambiciozni Jaecoo in Omoda. Njihov prodajni doseg bo bolje pokazalo leto 2026.

BYD dolphin surf. Foto: BYD

Med registracijami najdemo tudi nekaj vozil, ki v Sloveniji uradnega trgovca še nimajo. To so na primer avtomobili znamke BYD, ki pa naj bi v Slovenijo tudi uradno vstopila v začetku leta 2026.

V Sloveniji so registrirali dva primerka malčka dolphin surf, za katerega so pri BYD prav te dni dosegli mejnik milijontega izdelanega vozila. Električni malček bi lahko postal eden najbolj zanimivih avtomobilov naslednjega leta in bo neposredni tekmec renault twinga.

Arcfox bo leta 2026 ena izmed novih kitajskih znamk v Sloveniji. Foto: Arcfox

Novopotrjeno ime za 2026 je znamka Arcfox

Leta 2026 lahko v Sloveniji pričakujemo še nekaj novih kitajskih znamk. Uradno potrditev smo že prejeli za znamko Arcfox, ki sodi pod okrilje družbe BAIC. Znamka je svojo evropsko bazo vzpostavila v Španiji.

V drugi polovici leta na slovenske ceste prihajata modela T1 in T5. T1 je 4,78 metra dolg električni SUV z baterijo s kapaciteto 93 kWh, T5 pa je nekaj manjši SUV (4,69 metra) na 800-voltni platformi z baterijo s kapaciteto 65 kWh.

Nove registracije kitajskih avtomobilov v Sloveniji (med januarjem in novembrom 2025)

ZNAMKA MODEL ŠT. REGISTRACIJ DONGFENG T5 EVO 677 DONGFENG BOX 270 MG ZS 455 GEELY COOLRAY 192 LEAPMOTOR T03 170 MG HS 121 GEELY STARRAY 119 MG MG3 124 MG MG4 104 DONGFENG U-TOUR 83 LYNK AND CO 2 70 GEELY CITYRAY 69 LEAPMOTOR C10 67 JAECOO 7 55 MG S5 EV 52 OMODA 5 35 LEAPMOTOR B10 26 OMODA 5 EV 22 LYNK AND CO 1 19 BAIC X7 15 LYNK AND CO 08 14 HONGQI HS3 12 GEELY EX5 12 BAIC X55 11 MG MG5 8 BYD SEAL 6 HONGQI HS5 5 DONGFENG SHINE E3 3 BYD DOLPHIN SURF 2 DONGFENG S7 2 VOYAH COURAGE 2 BYD SEALION 7 2 BAIC EU5 1 ZEEKR X 1 HONGQI H5 1 DONGFENG MAGE 1 ZEEKR 001 1 OMODA 9 PHEV 1 BYD ATTO 2 1 BYD SEAL U 1 FAW BESTUNE T90 1 FAW BESTUNE T77 1 DONGFENG SX5G EV 1 AIWAYS U5 1 GEELY STARRAY EM-I 1 DONGFENG HUGE 1 VOYAH DREAM 1 ZEEKR 7X 1 MG MARVEL 1

vir: Sekcija vozil, Trgovinska zbornica Slovenija