Argentinski nogometni zvezdnik Diego Armando Maradona je leta 1990 s svojo reprezentanco izgubil v finalu svetovnega prvenstva proti Nemčiji in postal najbolj osovražena osebnost leta v Italiji. Foto: Reuters

… leta 1990 so bralci italijanskega časnika La Repubblica v anketi za najbolj osovraženo osebnost leta na apeninskem polotoku izbrali argentinskega nogometnega zvezdnika Diega Armanda Maradono.

Temperamentni kapetan moštva Napoli se je Italijanom takrat zameril bolj kot ameriški predsednik George Bush, iraški samodržec Sadam Husein in ameriška pop pevka italijanskih korenin Madonna, ki je za ogorčenje poskrbela z izzivalnimi erotičnimi nastopi na koncertih.

Omenjeni so tistega leta po mnenju bralcev La Repubblice predstavljali najslabše vzornike italijanski mladini.

Zakaj ravno Maradona?

In s čim je Maradona tako razburil Italijane? Želel jih je spreti med seboj. Tistega leta je Italija gostila svetovno nogometno prvenstvo in v polfinalu sta se 3. julija v Neaplju pomerili reprezentanci gostiteljice Italije in Argentine, kateri je na igrišču poveljeval prav Maradona.

Muhasti argentinski zvezdnik je v dnevih pred velikim spopadom dvignil temperaturo med navijači, ko je Neapeljčane pozval, naj na tekmi navijajo za Argentino. Kot legenda Napolija, ki ga je v sezonah 1986/87 in 1989/90 popeljal do dveh naslovov italijanskega prvaka, je poskušal izkoristiti svoj vpliv.

"Ni mi všeč, da se od Neapeljčanov zahteva, naj bodo lojalni Italijani. Neapelj je marginaliziran, odrinjen od preostanka države in tarča nepoštene diskriminacije," je zgodovinsko napet odnos Italije z Neapljem osvetlil Maradona in nagovoril Neapeljčane: "364 dni na leto ste Neapeljčani, za en dan pa od vas zahtevajo, da ste Italijani. Jaz sem Neapeljčan 365 dni v letu."

Provokacija je legendarnemu nogometašu delno uspela, na štadionu so mu glasno zaploskali, med igranjem argentinske himne prvič na turnirju ni bilo žvižganja, na transparentih pa svojemu ljubljencu sporočili: "Diego, ti si v naših srcih, Italija pa v naših pesmih." "Maradona, Neapelj te ljubi, a Italija je naša domovina."

Maradona je takrat zasenčil italijanske reprezentante, ki so si kruh služili v Napoliju, Fernanda De Napolia, Cira Ferraro in Andreo Carnevaleja, Argentina pa se je po streljanju enajstmetrovk prebila v finale, v katerem je izgubila proti Nemčiji.

Maradona je v Neaplju obdržal status božanstva, preostanek Italije pa ga je zaradi provokacije močno zasovražil. Bolj kot Busha, Huseina in Madonno.

Zgodilo se je še:

Leta 1961 se je rodil odličen slovenski plavalec Borut Petrič. Največji uspeh je doživel na evropskem prvenstvu v Splitu leta 1981, ko je postal prvak stare celine na 400 metrov prosto. V pokritem bazenu splitskega Poljuda je premagal velikega favorita, Rusa Vladimirja Saljnikova, svetovnega in olimpijskega prvaka.

Leta 1971 se je rodil najboljši italijanski smučarski skakalec vseh časov Roberto Cecon. Zmagal je na šestih tekmah svetovnega pokala, v skupnem seštevku sezone 1994/95 je zasedel drugo mesto, na svetovnih prvenstvih v poletih je bil dvakrat bronast (leta 1992 v Harrachovu in leta 1994 Planici). Športno pot je sklenil marca 2003 v Planici.



Leta 2016 je ukrajinski šahovski velemojster Vasilij Ivančuk je po treh dnevih in petnajstih krogih svetovnega prvenstva v šahu s pospešenim tempom v Dohi zbral 11 točk in osvojil naslov prvaka



Leta 2016 je Ana Ivanović, nekdanja prva igralka sveta, sporočila, da je končala svojo športno kariero. Največji dosežek je lepi srbski športnici uspel leta 2008, ko je osvojila svoj edini naslov, ki šteje za grand slam, zmagala je na OP Francije.

Rodili so se:

1929 – pokojni kanadski hokejist Terry Sawchuk

1958 – nekdanji angleški nogometaš Terry Butcher

1961 – nekdanji slovenski plavalec Borut Petrič

1971 – nekdanji španski nogometaš Sergi Barjuán

1971 – nekdanji italijanski smučarski skakalec Roberto Cecon

1972 – nekdanji avstralski teniški igralec Patrick Rafter

1973 – nekdanji nizozemski hitrostni drsalec Ids Postma

1974 – nekdanji kanadski hokejist Rod Niedermayer

1979 – nekdanji ameriški teniški igralec James Blake

1980 – nekdanji slovenski nogometaš Boštjan Colja

1987 – slovenski nogometaš Gorazd Zajc

1994 – angleški plavalec Adam Peaty