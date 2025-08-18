Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T. H.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
9.29

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
SDS Robert Golob Robert Golob vlada Vox populi javnomnenjska anketa

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 9.29

3 minute

Anketa Vox populi: podpora vladi se krepi, zaznaven padec pri SDS

Avtor:
M. T. H.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Robert Golob | Več kot 40 odstotkov vprašanih je ocenilo, da vlada svoje delo opravlja uspešno, največji premik med strankami pa je doživela opozicijska SDS, ki je izgubila šest odstotnih točk in avgusta dosegla 22,1 odstotka – najnižji rezultat v skoraj dveh letih. | Foto Vlada Republike Slovenije

Več kot 40 odstotkov vprašanih je ocenilo, da vlada svoje delo opravlja uspešno, največji premik med strankami pa je doživela opozicijska SDS, ki je izgubila šest odstotnih točk in avgusta dosegla 22,1 odstotka – najnižji rezultat v skoraj dveh letih.

Foto: Vlada Republike Slovenije

Najnovejša anketa Vox populi za avgust 2025, ki jo je objavil Dnevnik, kaže na rast podpore vladi Roberta Goloba. Več kot 40 odstotkov vprašanih je ocenilo, da vlada svoje delo opravlja uspešno, medtem ko se je delež nezadovoljnih v primerjavi z začetkom leta zmanjšal za osem odstotnih točk. Največji premik med strankami je doživela opozicijska SDS, ki je izgubila šest odstotnih točk in avgusta dosegla 22,1 odstotka – najnižji rezultat v skoraj dveh letih.

Podpora koalicijskim strankam ostaja stabilna. Gibanju Svoboda bi glas namenilo 15,7 odstotka vprašanih, Socialnim demokratom 6,9 odstotka in Levici 4,7 odstotka. Vlada je v zadnjih mesecih ob razpravi o povečanju obrambnih izdatkov sledila stališču in zavezi, da gre za vlaganja v varnost, obrambo in odpornost države. To se odraža tudi v stabilni podpori volivcev, saj so načrtovani izdatki predstavljeni kot del širše varnostne politike – od modernizacije Slovenske vojske do civilne zaščite in strateških zalog.

Če bi bile volitve v nedeljo, bi po projekciji mandatov Gibanje Svoboda dobilo 24 sedežev, Socialni demokrati deset in Levica devet. Skupaj bi torej koalicija zbrala 41 mandatov. Opoziciji bi anketa namenila 47 sedežev – SDS 33, NSi osem in Demokrati šest.

Med opredeljenimi volivci ima SDS 36 odstotkov podpore, Gibanje Svoboda 25 odstotkov. Delež neopredeljenih se je avgusta povečal na tretjino vprašanih.

V delu ankete, kjer so anketiranci med odgovori dobili tudi nove politične akterje, ki napovedujejo volilni nastop, je zaznan večji padec podpore pri Demokratih v primerjavi s preteklimi meseci. Skupna lista Levice in Vesne dosega 5,4 odstotka, kar pomeni, da je glede na prejšnji mesec izgubila več kot petino podpore.

SDS Robert Golob Robert Golob vlada Vox populi javnomnenjska anketa
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.