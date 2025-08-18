Najnovejša anketa Vox populi za avgust 2025, ki jo je objavil Dnevnik, kaže na rast podpore vladi Roberta Goloba. Več kot 40 odstotkov vprašanih je ocenilo, da vlada svoje delo opravlja uspešno, medtem ko se je delež nezadovoljnih v primerjavi z začetkom leta zmanjšal za osem odstotnih točk. Največji premik med strankami je doživela opozicijska SDS, ki je izgubila šest odstotnih točk in avgusta dosegla 22,1 odstotka – najnižji rezultat v skoraj dveh letih.

Podpora koalicijskim strankam ostaja stabilna. Gibanju Svoboda bi glas namenilo 15,7 odstotka vprašanih, Socialnim demokratom 6,9 odstotka in Levici 4,7 odstotka. Vlada je v zadnjih mesecih ob razpravi o povečanju obrambnih izdatkov sledila stališču in zavezi, da gre za vlaganja v varnost, obrambo in odpornost države. To se odraža tudi v stabilni podpori volivcev, saj so načrtovani izdatki predstavljeni kot del širše varnostne politike – od modernizacije Slovenske vojske do civilne zaščite in strateških zalog.

Če bi bile volitve v nedeljo, bi po projekciji mandatov Gibanje Svoboda dobilo 24 sedežev, Socialni demokrati deset in Levica devet. Skupaj bi torej koalicija zbrala 41 mandatov. Opoziciji bi anketa namenila 47 sedežev – SDS 33, NSi osem in Demokrati šest.

Med opredeljenimi volivci ima SDS 36 odstotkov podpore, Gibanje Svoboda 25 odstotkov. Delež neopredeljenih se je avgusta povečal na tretjino vprašanih.

V delu ankete, kjer so anketiranci med odgovori dobili tudi nove politične akterje, ki napovedujejo volilni nastop, je zaznan večji padec podpore pri Demokratih v primerjavi s preteklimi meseci. Skupna lista Levice in Vesne dosega 5,4 odstotka, kar pomeni, da je glede na prejšnji mesec izgubila več kot petino podpore.