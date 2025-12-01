Praznični december je čas, ko se kuhinje prelevijo v najlepši kotiček doma – tam nastajajo okusi, ki povezujejo družino, prijatelje in vse, ki radi dobro jedo. Letos naj novoletno mizo obogati nekaj edinstvenega, domačega in izjemno aromatičnega: Štajersko-prekmursko bučno olje Oljarne Jeruzalem SAT .

Neprecenljiva eleganca, tradicija, kakovost in okus bučnega olja iz Oljarne Jeruzalem SAT

Gre za olje, ki očara s svojo bogato strukturo, oreškasto aromo in tradicionalnim postopkom pridelave. Nič čudnega, da ga mnogi imenujejo kar zeleno zlato Prlekije.

Poleg vrhunskega olja v Oljarni Jeruzalem že vrsto let pripravljajo tudi lično zasnovan darilni program , ki združuje bučno olje, likerje, semena in gurmanske izdelke v prestižnih prazničnih setih – popolnih za obdarovanje ali za popestritev domače kuhinje.

Letos vam predstavljamo dva božanska, hitra in elegantna recepta, ki bosta navdušila vsakega gosta – tudi tiste, ki prisegajo na enostavno pripravo, a pričakujejo vrhunski rezultat.

Cheesecake z bučnim oljem – praznična sladica, ki je pripravljena skoraj sama od sebe

Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Ta cheesecake z bučnim oljem je popoln za vse, ki radi pripravijo nekaj posebnega, a brez peke, zapletanja in dolgih postopkov. Bučno olje mu doda eleganten oreškast zaključek in lepo zeleno barvno noto.

Sestavine:

200 g piškotov

100 g masla

250 g kremnega sira

100 g kisle smetane

250 g sladke smetane

20 ml Štajersko-prekmurskega bučnega olja

3 žlice sladkorja

lupina 1/2 limone

pražena bučna semena za posip

Postopek:

Piškote zmeljemo v prah, dodamo stopljeno maslo in premešamo. Maso razporedimo po dnu kozarcev in jo pritisnemo ob robove. Stepemo sladko smetano, dodamo kremni sir, kislo smetano, bučno olje, sladkor in limonino lupinico. Kremo naložimo na piškotno dno in hladimo vsaj štiri ure. Postrežemo s praženimi bučnimi semeni, ki dodajo hrustljavost.

Rezultat? Nežna, kremasta, sveža sladica z značilno prleško noto – popolna za praznično mizo.

Panna cotta z bučnim likerjem – kraljica elegance v kozarcu

Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Panna cotta je ena tistih sladic, s katero preprosto ne morete zgrešiti. Dodatek buč nega likerja in kapljica bučnega olja iz Oljarne Jeruzalem pa iz nje naredita pravo kulinarično doživetje.

Sestavine za panna cotto z bučnim likerjem:

250 ml sladke smetane

2 lista želatine

100 ml buč nega likerja

2 sveži breskvi

3 žlice sladkorja

1/2 limone (lupina)

Postopek:

V kozici segrejemo smetano in sladkor. Liste želatine namakamo v mrzli vodi 10 minut. Ko smetana zavre, jo odstavimo z ognja in dolijemo bučni liker. Želatino ožamemo in jo primešamo v kozico. Panna cotto nalijemo v sterilne kozarčke. V hladilniku jo pustimo vsaj 4 do 6 ur, najbolje čez noč. Na strjeno panna cotto narežemo še breskev na krhlje in sladico postrežemo.

Panna cotta je mehko valovita, kremasta in s svojo nežno oreškasto aromo ustvari popoln zaključek prazničnega večera.

Praznični darilni program Oljarne Jeruzalem SAT – ko želite podariti nekaj iz srca

Če iščete darilo, ki združuje tradicijo, kakovost in okus, so njihovi darilni seti popolna izbira. To je darilo, ki ga obožujejo tako gurmani kot tisti, ki cenijo pristne slovenske izdelke z geografsko označbo.

Lepo oblikovani paketi lahko vsebujejo:

Na njihovi spletni strani Darilni program Oljarne Jeruzalem boste našli številne ideje, med katerimi izstopajo:

• Bučni liker 0,10l s kozarčki - steklenička aromatičnega bučnega likerja, lepo dopolnjena z elegantnima mini kozarčkoma.

• Mini darilni komplet Dobrote – lično zapakirano darilo za majhno pozornost, poslovno darilo ali droben znak hvaležnosti.

• Darilni paket Jeruzalem – razkošni izbor bučnih dobrot, ki s svojo preprostostjo in eleganco prepriča vsakega gurmana.

Začinite praznike z bučnim oljem, ki ustvarja zgodbe

Ne glede na to, ali pripravljate praznično večerjo, novoletni brunch ali zgolj sladkanje s prijatelji – bučno olje in liker Oljarne Jeruzalem SAT bosta vsako jed dvignila na novo raven.

Naj bo letošnji december okusen, aromatičen in malo prleško navihan. Klikni za nakup .

