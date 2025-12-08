Delodajalci iz panog, ki so vključene v shemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, lahko od danes na portalu Zavoda RS za zaposlovanje oddajo elektronske vloge za uveljavljanje delnega povračila izplačanega nadomestila plače. Vloge morajo predložiti v roku 15 dni od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom.

Delodajalci morajo v vlogi navesti seznam zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, obrazložiti okoliščine, priložiti dokumente, ki izkazujejo navedbe v obrazložitvi, ter priložiti pisne odredbe za vse zaposlene na delu s skrajšanim delovnim časom. Vse druge pisne izjave, ki se zahtevajo v postopku uveljavljanja povračila, so že del elektronske vloge in jih ne bo treba posebej prilagati, so minuli petek pojasnili pri zavodu za zaposlovanje.

Delavci, ki jim bo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, se bodo morali v petih delovnih dneh od odreditve prijaviti v posebno evidenco delavcev na zavodu za zaposlovanje, s tem pa bodo lahko izkoristili tudi možnost usposabljanj ali izobraževanj, ki jih je zavod pripravil zanje.

Postopki so stekli, potem ko je vlada v četrtek sprejela sklep o aktivaciji sheme subvencioniranega skrajšanega delovnega časa v panogah proizvodnje oblačil, proizvodnje usnja in usnjenih izdelkov, tiskarstva, proizvodnje nekovinskih mineralnih izdelkov, proizvodnje kovin, proizvodnje kovinskih izdelkov, proizvodnje motornih vozil, proizvodnje vozil in proizvodnje pohištva.

Delno povračilo nadomestila plače

Shema bo veljala tri mesece, in sicer do 5. marca prihodnje leto.

Shemo predvideva zakon o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, ki ga je vlada pripravila s ciljem, da bi lahko v času kriz in naravnih nesreč zaščitili podjetja in delovna mesta. DZ ga je sprejel junija letos.

Država je skrajšanje delovnega časa do zdaj subvencionirala v dveh obdobjih, prvič v času gospodarske krize 2009–2012 in drugič v času pandemije covida-19. Obakrat je šlo za interventni ukrep, zdaj pa je vzpostavljena stalna shema.