Na. R.

Nedelja,
28. 12. 2025,
19.30

Nedelja, 28. 12. 2025, 19.30

Iran izstrelil tri opazovalne satelite #video

Na. R.

Iran je v nedeljo iz Rusije v vesolje izstrelil tri doma izdelane opazovalne satelite, poroča državna televizija, kar pomeni nov korak za teheranski vesoljski program kljub zahodnim sankcijam.

"Satelite so zasnovali in izdelali iranski znanstveniki ... kljub vsem sankcijam in grožnjam," je za državno televizijo povedal iranski veleposlanik v Rusiji Kazem Jalali, ob tem pa omenjal zahodne ukrepe glede teheranskega jedrskega programa.

"Trije iranski sateliti, Zafar-2, Paya in Kowsar 1.5, so bili izstreljeni v vesolje z raketo Sojuz iz kozmodroma Vostočni v Rusiji," je poročala iranska televizija. Sateliti naj bi se uporabljali za "opazovanje" in jih je zasnoval "zasebni sektor", je sporočila uradna tiskovna agencija IRNA.

V Teheranu skupina študentov na zaslonu spremlja rusko raketo z iranskimi sateliti | Foto: Reuters V Teheranu skupina študentov na zaslonu spremlja rusko raketo z iranskimi sateliti Foto: Reuters

"Z Rusijo sodelujemo na različnih področjih. Nekatera so očitna, drugih pa ne želimo pojasnjevati," je dejal Jalali. 

Iran, Rusija, sateliti, izstrelitev | Foto: Reuters Foto: Reuters

