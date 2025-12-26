Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Petek,
26. 12. 2025,
14.29

vojska Rusija lovsko letalo obramba Poljska

Incident nad Baltikom: poljski lovci prestregli rusko izvidniško letalo

poljska lovska letala | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Poljska lovska letala so nad mednarodnimi vodami Baltskega morja prestregla rusko izvidniško letalo, ki pa ni predstavljalo neposredne varnostne grožnje, je sporočil poljski obrambni minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

"Danes zjutraj so poljski lovci nad mednarodnimi vodami Baltskega morja prestregli, vizualno identificirali in pospremili rusko izvidniško letalo, ki je letelo blizu meje poljskega zračnega prostora z njihovega območja odgovornosti," je na družbenem omrežju X v četrtek sporočilo operativno poveljstvo poljskih oboroženih sil.

Poljske zračne sile so ponoči sledile tudi neznanim "predmetom", ki so vstopali v poljski zračni prostor iz smeri Belorusije. "Po podrobni analizi je bilo ugotovljeno, da gre najverjetneje za tihotapske balone, ki se premikajo v skladu s smerjo in hitrostjo vetra. Njihov let so nenehno spremljali naši radarski sistemi," je sporočilo operativno poveljstvo. Zaradi zagotavljanja varnosti so začasno zaprli civilni zračni prostor na severovzhodu države, poroča Al Jazeera. 

Poljski obrambni minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz je na družbenem omrežju X sporočil, da incidenti niso predstavljali neposredne grožnje za varnost Poljske. "Še ena naporna noč za operativne službe poljske vojske. Vse provokacije, tako nad Baltskim morjem kot ob meji z Belorusijo, so bile pod popolnim nadzorom. Zahvaljujem se skoraj 20 tisoč našim vojakom, ki v času praznikov bdijo nad našo varnostjo – in kot je videti, to počnejo izjemno učinkovito," je sporočil. 

 
