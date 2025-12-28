Po sklenitvi premirja začetek pogovorov med Tajsko in Kambodžo

Potem ko sta Tajska in Kambodža v soboto sklenili dogovor o takojšnji prekinitvi ognja in se zavezali, da bosta končali smrtonosne spopade na obmejnem območju, sta zunanja ministra obeh držav danes prispela na Kitajsko, kjer bodo potekali mirovni pogovori. Predsednik ZDA Donald Trump je danes medtem državama čestital za prekinitev ognja.

Srečanje med Tajsko in Kambodžo bo danes in ponedeljek potekalo v jugozahodni kitajski provinci Junan, vodil pa ga bo kitajski zunanji minister Wang Yi, poročata kitajska državna tiskovna agencija Xinhua in nemška dpa. Wang je obe strani pozval, naj si prizadevata za celovito in trajno prekinitev ognja ter obnovitev medsebojnega zaupanja.

Z zunanjega ministrstva v Pekingu so sporočili še, da želi Kitajska z organizacijo mirovnih pogovorov "zagotoviti platformo za dialog in odigrati konstruktivno vlogo pri stabilizaciji dvostranskih odnosov".

Prenehanje napadov na civiliste in infrastrukturo

Trump je medtem danes na svojem družbenem omrežju Truth Social izrazil zadovoljstvo nad prekinitvijo ognja, voditeljema Tajske in Kambodže pa je čestital "za njuno briljantnost pri doseganju hitrega in zelo pravičnega konca". Predsednik ZDA si je že pred tem pripisoval zasluge za predhodno sklenjen dogovor o premirju, ki sta ga državi prekinili v začetku meseca ob ponovnem izbruhu spopadov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V okviru sporazuma o prekinitvi ognja sta se strani dogovorili, da prenehata z napadi na civiliste, civilne objekte in infrastrukturo ter vojaške cilje.

Tajska in Kambodža sta se prav tako dogovorili, da bosta ustavili vse premike vojaških enot in civilistom, ki živijo v obmejnih območjih, omogočili čimprejšnjo vrnitev domov. Zavzeli sta se tudi za sodelovanje pri odstranjevanju min, Tajska pa mora v roku 72 ur vrniti 18 zajetih kamboških vojakov.

Državi sta zaradi razmejitve v času kolonializma že desetletja v sporu glede več delov ozemlja ob njuni več kot 800 kilometrov dolgi meji. Poleti so med njima izbruhnili spopadi, v katerih je bilo ubitih najmanj 43 ljudi, več kot 300.000 pa jih je moralo zapustiti svoje domove. Prvotni spopadi so se končali z dogovorom o prekinitvi ognja, a so kljub temu v začetku meseca znova izbruhnili spopadi med državama, v katerih je bilo ubitih najmanj 47 ljudi, več kot milijon ljudi pa je razseljenih.