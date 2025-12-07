Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Nedelja,
7. 12. 2025,
13.07

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Znano je, kdo je nastopil na Dončićevi zabavi ob rojstvu druge hčerke

Luka Dončić | Luka Dončić in Anamarija Goltes sta se razveselila še ene hčerke, ki sta ji nadela ime Olivia.  | Foto Guliverimage

Luka Dončić in Anamarija Goltes sta se razveselila še ene hčerke, ki sta ji nadela ime Olivia. 

Foto: Guliverimage

Slovenski košarkarski as Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes sta pred dnevi še drugič postala starša. Kot se spodobi, je Dončić skupaj z očetom in prijatelji rojstvo druge hčerke tudi proslavil. Zbrane je zabaval bosanski pevec Saša Matić.

Bosanski pevec Saša Matić je za Telegraf.rs razkril, da je nastopil na zabavi Luke Dončića, ki je pred dnevi še enkrat postal očka.

"Bilo je lepo. Ni bilo veliko ljudi, intimno praznovanje," je povedal Matić. Njegov nastop je trajal uro in pol.

Razkril je tudi, da med najljubše Dončićeve pesmi sodita Idemo anđele in Kralj izgubljenih stvari. Znano je, da Dončić uživa ob poslušanju balkanske in slovenske narodnozabavne glasbe. 

Družina se je povečala

Luka Dončić in Anamarija Goltes sta še drugič postala starša. Prvorojenki Gabrieli, ki je pred dnevi praznovala drugi rojstni dan, se je pridružila Olivia. Fotografijo nove družinske članice je Dončić delil na družbenem omrežju Instagram. 

Dončić se je že poslovil od družine in se vrnil na košarkarski parket, kjer bo v noči na ponedeljek zaigral proti ekipi Philadelphia 76ers.

