Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
6. 12. 2025,
13.40

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,46

Natisni članek

Natisni članek
Los Angeles Lakers Liga NBA Liga NBA Anamaria Goltes Luka Dončić Luka Dončić

Sobota, 6. 12. 2025, 13.40

1 ura, 3 minute

Gabriela je dobila sestrico

Luka Dončić objavil prvo fotografijo druge hčerke Olivie

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,46
Luka Dončić | Luka Dončić | Foto Guliverimage

Luka Dončić

Foto: Guliverimage

Kapetan slovenske košarkarske reprezentance Luka Dončić je razkril ime svoje druge hčerke. Njegova izbranka Anamaria Goltes je rodila Olivio. Na Instagramu je košarkar Los Angeles Lakersov objavil tudi hčerkino prvo fotografijo.

Luka Dončić in Anamaria Goltes
Sportal Luka Dončić in Anamaria Goltes še drugič postala starša

Luka Dončić in Anamaria Goltes sta prvič postala starša pred dobrima dvema letoma, ko se jima je rodila Gabriela. Zdaj družina šteje že štiri člane. Anamaria je rodila še eno hčerko, ime sta ji dala Olivia. In tu je njena prva fotografija, ki jo je Luka delil prek Instagrama.

Anamaria Goltes, ki se je z Luko spoznala v rosnih najstniških letih, je prvič rodila v Dallasu, tokrat pa v Sloveniji. Dončić je zato v četrtek zjutraj pripotoval v Ljubljano, zvečer pa v prestolnici s prijatelji že proslavljal rojstvo druge hčerke. Los Angeles Lakers so se morali na dveh tekmah znajti brez njega, prvo so dobili, drugo pa minilo noč izgubili. Lakersi bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na ponedeljek v gosteh pri Philadelphii 76ers.

Austin Reaves Los Angeles Lakers Boston Celtics
Sportal Vrhunski Reaves, a brez Dončića in Jamesa proti Bostonu ni šlo
Los Angeles Lakers, Rui Hachimura
Sportal Tudi brez Dončića ni manjkalo drame, Lakersi do zmage v zadnji sekundi! #video
Los Angeles Lakers Liga NBA Liga NBA Anamaria Goltes Luka Dončić Luka Dončić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.