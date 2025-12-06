Kapetan slovenske košarkarske reprezentance Luka Dončić je razkril ime svoje druge hčerke. Njegova izbranka Anamaria Goltes je rodila Olivio. Na Instagramu je košarkar Los Angeles Lakersov objavil tudi hčerkino prvo fotografijo.

Luka Dončić in Anamaria Goltes sta prvič postala starša pred dobrima dvema letoma, ko se jima je rodila Gabriela. Zdaj družina šteje že štiri člane. Anamaria je rodila še eno hčerko, ime sta ji dala Olivia. In tu je njena prva fotografija, ki jo je Luka delil prek Instagrama.

Anamaria Goltes, ki se je z Luko spoznala v rosnih najstniških letih, je prvič rodila v Dallasu, tokrat pa v Sloveniji. Dončić je zato v četrtek zjutraj pripotoval v Ljubljano, zvečer pa v prestolnici s prijatelji že proslavljal rojstvo druge hčerke. Los Angeles Lakers so se morali na dveh tekmah znajti brez njega, prvo so dobili, drugo pa minilo noč izgubili. Lakersi bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na ponedeljek v gosteh pri Philadelphii 76ers.