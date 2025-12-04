Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Četrtek,
4. 12. 2025,
16.59

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Liga NBA Liga NBA NBA Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo

Četrtek, 4. 12. 2025, 16.59

24 minut

Giannis Antetokounmpo razburkal dogajanje v ligi NBA

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Giannis Antetokounmpo | Bo Giannis Antetokounmpo res zapustil Milwaukee? | Foto Reuters

Bo Giannis Antetokounmpo res zapustil Milwaukee?

Foto: Reuters

V ligi NBA se zadnje dni ogromno črnila preliva zaradi zvezdnika Milwaukee Bucks Giannisa Antetokounmpa. V sredo je završalo po objavi NBA insiderjev, ki so namignili, da naj bi Antetokounmpo in njegov agent Alex Saratsis začela pogovore o prihodnosti dvakratnega MVP lige, s čimer sta povzročila pravi kaos. Dogajanje je pomiril trener Milwaukeeja Doc Rivers, ki pa mu trenutno več težav povzroča poškodba grškega orjaka.

Luka Dončić
Sportal Los Angeles Lakersi bodo močno pogrešali Luko Dončića
Luka Dončić in Anamaria Goltes
Sportal Luka Dončić in Anamaria Goltes naj bi še drugič postala starša

Prihodnost Giannisa Antetokounmpa pri Milwaukee Bucks je že vse od začetka letošnje sezone oziroma že od poletja pomemben del številnih govoric in ugibanj. Še več olja na ogenj je prilil slab začetek Bucksov v novo sezono, saj so na 23 odigranih tekmah zmagali le desetkrat in so šele na desetem mestu vzhodne konference.

O svoji prihodnosti naj bi tako večkrat resno in na glas razmišljal tudi prvi zvezdnik ekipe Bucksov, ki so ga mnogi že nekajkrat v govoricah postavili na izhodna vrata, nekateri so poročali celo o tem, da je 30-letni košarkar pred začetkom sezone zahteval menjavo. V sredo naj bi tako po besedah insiderjev lige NBA Antetokounmpo in njegov agent Alex Saratsis začela pogovore z Milwaukee Bucks o prihodnosti dvakratnega MVP lige NBA. Začela naj bi se pogajanja in preučevanja, ali naj Giannis ostane pri ekipi ali se preseli drugam, odločitev pa se pričakuje v prihodnjih tednih.

Giannis Antetokounmpo se je na zadnji tekmi poškodoval. | Foto: Reuters Giannis Antetokounmpo se je na zadnji tekmi poškodoval. Foto: Reuters

Zatem so se začele pojavljati govorice, saj naj bi po poročanju Briana Windhorsta "prevzel nadzor nad svojo prihodnostjo pri Milwaukeeju". "Giannis bo Bucksom naročil, kam ga želijo zamenjati, Bucksi pa bodo poskušali s to ekipo skleniti najboljši mogoči dogovor," je Windhorst povedal za ESPN. "In to se je že zgodilo letos poleti. Vseeno je, ali je na to namignil ali zahteval, poleti je dejal, da želi postati del Knicksov. Nekaj dni so debatirali, a pogovori niso napredovali, zato se je pojavil na trening kampu Milwaukeeja in se osredotočil na to," je dodal Windhorst. Med morebitnimi novimi destinacijami se je pogosto glasno omenjalo tudi Los Angeles Lakerse, a seveda gre v vseh primerih zgolj in samo za govorice.

Rivers zanikal govorice

Poleg prihodnosti zdaj ogromno težav povzroča tudi poškodba prvega zvezdnika Milwaukeeja, ki si je mečno mišico poškodoval na tekmi z Detroitom. Kljub senci, ki je s poškodbo padla na govorice, pa je trener Rivers že pred tem spregovoril tudi o vse glasnejših govoricah o odhodu Grka.

Doc Rivers | Foto: Getty Images Doc Rivers Foto: Getty Images

Rivers je izjavil, da Antetokounmpo nikoli ni zaprosil za menjavo iz Milwaukeeja, s čimer je zavrnil vse govorice o superzvezdniku franšize. "Giannis ni nikoli zahteval menjave. Nikoli. Tega ne morem bolj jasno povedati," je dejal. "Kar vedno znova ponavljam, je to, da grem jaz pri govoricah neposredno k viru, in s tem virom se pogovarjam vsak dan. Vsak dan. Rad ima Milwaukee in ljubi Buckse," je nadaljeval Rivers. "Slišal sem fante, ki pravijo, da so se pogovarjali z viri. Jaz se pogovarjam z glavnim virom. Če sem se v življenju kaj naučil, je to, da glavni vir ponavadi ve, kako in kaj," je dejal o Antetokounmpu.

Grški orjak je vseh svojih 13 sezon v ligi NBA preživel v dresu Milwaukeeja, z ekipo pa je leta 2021 osvojil tudi šampionski prstan in na ta način končal kar 50-letno čakanje navijačev na lovoriko. V tej sezoni v povprečju dosega 30,6 točke, 10,7 skoka in 6,4 asistence na 16 tekmah, ki jih je odigral za Buckse.

Preberite še:

Cooper Flagg
Sportal Dallas Mavericks na krilih novinca do pomembnega skalpa #video
Luka Dončić
Sportal Dončić odhaja v Slovenijo? Osebni razlogi še nejasni, a domneve vse glasnejše.
Elden Campbell
Sportal Poslovil se je Jezernik, ki je igral z Magicom, Shaqom in Kobejem
Liga NBA Liga NBA NBA Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.