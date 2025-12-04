V ligi NBA se zadnje dni ogromno črnila preliva zaradi zvezdnika Milwaukee Bucks Giannisa Antetokounmpa. V sredo je završalo po objavi NBA insiderjev, ki so namignili, da naj bi Antetokounmpo in njegov agent Alex Saratsis začela pogovore o prihodnosti dvakratnega MVP lige, s čimer sta povzročila pravi kaos. Dogajanje je pomiril trener Milwaukeeja Doc Rivers, ki pa mu trenutno več težav povzroča poškodba grškega orjaka.

Prihodnost Giannisa Antetokounmpa pri Milwaukee Bucks je že vse od začetka letošnje sezone oziroma že od poletja pomemben del številnih govoric in ugibanj. Še več olja na ogenj je prilil slab začetek Bucksov v novo sezono, saj so na 23 odigranih tekmah zmagali le desetkrat in so šele na desetem mestu vzhodne konference.

O svoji prihodnosti naj bi tako večkrat resno in na glas razmišljal tudi prvi zvezdnik ekipe Bucksov, ki so ga mnogi že nekajkrat v govoricah postavili na izhodna vrata, nekateri so poročali celo o tem, da je 30-letni košarkar pred začetkom sezone zahteval menjavo. V sredo naj bi tako po besedah insiderjev lige NBA Antetokounmpo in njegov agent Alex Saratsis začela pogovore z Milwaukee Bucks o prihodnosti dvakratnega MVP lige NBA. Začela naj bi se pogajanja in preučevanja, ali naj Giannis ostane pri ekipi ali se preseli drugam, odločitev pa se pričakuje v prihodnjih tednih.

Giannis Antetokounmpo se je na zadnji tekmi poškodoval. Foto: Reuters

Zatem so se začele pojavljati govorice, saj naj bi po poročanju Briana Windhorsta "prevzel nadzor nad svojo prihodnostjo pri Milwaukeeju". "Giannis bo Bucksom naročil, kam ga želijo zamenjati, Bucksi pa bodo poskušali s to ekipo skleniti najboljši mogoči dogovor," je Windhorst povedal za ESPN. "In to se je že zgodilo letos poleti. Vseeno je, ali je na to namignil ali zahteval, poleti je dejal, da želi postati del Knicksov. Nekaj dni so debatirali, a pogovori niso napredovali, zato se je pojavil na trening kampu Milwaukeeja in se osredotočil na to," je dodal Windhorst. Med morebitnimi novimi destinacijami se je pogosto glasno omenjalo tudi Los Angeles Lakerse, a seveda gre v vseh primerih zgolj in samo za govorice.

Rivers zanikal govorice

Poleg prihodnosti zdaj ogromno težav povzroča tudi poškodba prvega zvezdnika Milwaukeeja, ki si je mečno mišico poškodoval na tekmi z Detroitom. Kljub senci, ki je s poškodbo padla na govorice, pa je trener Rivers že pred tem spregovoril tudi o vse glasnejših govoricah o odhodu Grka.

Doc Rivers Foto: Getty Images

Rivers je izjavil, da Antetokounmpo nikoli ni zaprosil za menjavo iz Milwaukeeja, s čimer je zavrnil vse govorice o superzvezdniku franšize. "Giannis ni nikoli zahteval menjave. Nikoli. Tega ne morem bolj jasno povedati," je dejal. "Kar vedno znova ponavljam, je to, da grem jaz pri govoricah neposredno k viru, in s tem virom se pogovarjam vsak dan. Vsak dan. Rad ima Milwaukee in ljubi Buckse," je nadaljeval Rivers. "Slišal sem fante, ki pravijo, da so se pogovarjali z viri. Jaz se pogovarjam z glavnim virom. Če sem se v življenju kaj naučil, je to, da glavni vir ponavadi ve, kako in kaj," je dejal o Antetokounmpu.

Grški orjak je vseh svojih 13 sezon v ligi NBA preživel v dresu Milwaukeeja, z ekipo pa je leta 2021 osvojil tudi šampionski prstan in na ta način končal kar 50-letno čakanje navijačev na lovoriko. V tej sezoni v povprečju dosega 30,6 točke, 10,7 skoka in 6,4 asistence na 16 tekmah, ki jih je odigral za Buckse.

Preberite še: