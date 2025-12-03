Nekdanji član Los Angeles Lakers Elden Campbell, ki je v ligi NBA preživel kar 15 sezon, je umrl v starosti 57 let.

Elden Campbell, ki je med drugim slačilnico pri Jezernikih delil z Magicom Johnsonom, Shaquillom O'Nealom in Kobejem Bryantom, je v majici zdajšnjega kluba Luke Dončića nastopal med letoma 1990, ko so ga izbrali kot 27. na naboru, in 1999. Leta 2004 je z Detroit Pistons osvojil tudi šampionski prstan.

"Spomnim se predvsem njegovega obnašanja. Zato smo mu dali vzdevek 'Easy E' – bil je preprosto tako sproščen. Vedno si je vzel čas. Bil je preprosto 'easy'. Bil je res dober človek. Oboževal sem Easyja," je o Campbellu povedal njegov nekdanji soigralec Byron Scott.