Ja. M.

Sreda,
3. 12. 2025,
14.30

17 minut

Sreda, 3. 12. 2025, 14.30

17 minut

Elden Campbell (1968–2025)

Poslovil se je Jezernik, ki si je slačilnico delil z Magicom, Shaqom in Kobejem

Ja. M.

Elden Campbell

V dresu Detroita je osvojil šampionski prstan.

Foto: Guliverimage

Nekdanji član Los Angeles Lakers Elden Campbell, ki je v ligi NBA preživel kar 15 sezon, je umrl v starosti 57 let.

Elden Campbell, ki je med drugim slačilnico pri Jezernikih delil z Magicom JohnsonomShaquillom O'Nealom in Kobejem Bryantom, je v majici zdajšnjega kluba Luke Dončića nastopal med letoma 1990, ko so ga izbrali kot 27. na naboru, in 1999. Leta 2004 je z Detroit Pistons osvojil tudi šampionski prstan.

"Spomnim se predvsem njegovega obnašanja. Zato smo mu dali vzdevek 'Easy E' – bil je preprosto tako sproščen. Vedno si je vzel čas. Bil je preprosto 'easy'. Bil je res dober človek. Oboževal sem Easyja," je o Campbellu povedal njegov nekdanji soigralec Byron Scott.

Los Angeles Lakers Detroit Pistons NBA Liga NBA Liga NBA smrt
