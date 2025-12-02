Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Danilo Gallinari pri 37 letih končal kariero

Danilo Gallinari | Najboljše sezone v ligi NBA je odigral za Oklahomo. | Foto Guliverimage

Najboljše sezone v ligi NBA je odigral za Oklahomo.

Foto: Guliverimage

Konec profesionalne košarkarske kariere je oznanil 37-letni Italijan Danilo Gallinari. Od leta 2008 do lani je igral v ligi NBA (dve sezoni je izpustil zaradi poškodbe kolena), nazadnje pa v Portoriku, kjer je poleti prvič v karieri postal državni prvak.

Poleti je še igral za italijansko reprezentanco, na EuroBasketu tudi proti Sloveniji. | Foto: Guliverimage Poleti je še igral za italijansko reprezentanco, na EuroBasketu tudi proti Sloveniji. Foto: Guliverimage "Z veliko hvaležnosti oznanjam, da končujem kariero, o kateri sem vedno sanjal. Kariero sem zgradil na trdem delu, odrekanju, zmagah, porazih, soigralcih, ki so postali moji brati, pod vodstvom svojih trenerjev ter seveda ob pomoči družine in prijateljev, ki so mi stali ob strani na vsakem koraku," je prek družabnih omrežij konec kariere košarkarja oznanil 37-letni Danilo Gallinari. Dodaja, da komaj čaka novo poglavje, a za zdaj ga še ne razkriva.

Svetu se je pokazal v dresu milanske Olimpie in bil leta 2008 šesti izbor na naboru za ligo NBA. Po treh letih pri New York Knicksih je igral še za klube Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Washington Wizards ter lani krajši čas za Detroit Piston in Milwaukee Bucks. Statistično najboljšo sezono je imel v dresu Oklahome (2018/19), ko je v povprečju na tekmo dosegal 19,8 točke in 6,1 skoka. Pred 17 leti je bil izbran za vzhajajočo zvezdo evrolige, šele letos pa je prvič postal prvak. Z ekipo Vaqueros de Bayamon (solastnik ekipe je nekdanji NBA košarkar Carlos Arroyo) je osvojil portoriško ligo. Izbran je bil tudi za najbolj koristnega igralca finala. 

Gallinarijevo sporočilo in video v slovo košarki:

