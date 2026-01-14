Zvezdnik Dallasa Anthony Davis nima sreče z zdravjem. Zaradi poškodbe leve roke, ki jo je staknil na tekmi proti Utahu, ga čaka vsaj šest tednov okrevanja. Poraja pa se vprašanje, ali bo takrat sploh še član Mavericksov. Američan je pri tem navijačem sporočil, naj ne verjamejo vsaki novici o njem, ki jo zasledijo v medijih. Pri tem je imel v mislih zlasti poročanje Shamsa Charanie.

Ameriški center Anthony Davis izkuša stresno obdobje. Že tako se ga zaradi pogostih zdravstvenih težav drži sloves "steklenega" košarkarja, ki izpušča veliko število tekem, po najnovejši poškodbi, ko si je na srečanju proti Utahu poškodoval levo roko, pa so medije preplavila namigovanja, da bo primoran opraviti operacijski poseg. Če bi šel pod nož, bi bilo sezone 2025/26 zanj bržkone konec, saj bi trajalo okrevanje kar nekaj mesecev.

Ko je takšne novice v medijih prebiral 32-letni Američan, mu ni bilo vseeno. Takšna namigovanja je označil za laži.

Yall better stop listening to all these lies on these apps! — Anthony Davis (@AntDavis23) January 13, 2026

To je presenetilo javnost, saj je o tem, da bi bil lahko zaradi operacije leve roke odsoten z igrišč več mesecev, pisal tudi Shams Charania. Novinar ESPN velja za verodostojnega, saj ponavadi razpolaga s točnimi in preverjenimi informacijami. Nenazadnje je bil tudi prvi, ki je pred slabim letom dni poročal o šokantni menjavi, v kateri se je Luka Dončića iz Dallasa odpravil v Los Angeles, v obratno smer pa odpravil Davis.

Charania izbrisal prvotno objavo

Ko je njegov delodajalec Dallas Mavericks pozneje sporočil javnosti, da ne bo šel pod nož, ampak skušal težave z levo roko odpraviti brez operacijskega posega, je postalo jasno, da bi lahko Davis v tej sezoni še stopil na parket. Takrat je napako priznal tudi Charania. V novem obvestilu za javnost je dal vedeti, da so se pri Dallasu po drugem zdravniškem mnenju, svoje mnenje je prispeval dr. Steven Shin iz Los Angelesa, odločili, da bo Davis skušal pozdraviti poškodbo brez operacije. Tako je priznal napako, ki jo je povzročil s predhodnim obvestilom na socialnih omrežju X. Slednjega je nato tudi izbrisal.

Kdaj bi lahko Anthony Davis in Kyrie Irving združila moči v tej sezoni? Če sploh? Foto: Reuters

Poraja pa se vprašanje je le, ali bo Davis v nadaljevanju sezone sploh še nosil dres Dallasa. ESPN namreč poroča, kako je Dallas obnovil pogajanja z nekaterimi klubi, ki se zanimajo za prihod Davisa. V zadnjem obdobju sta se najbolj omenjala Atlanta in Toronto, časa za sklenitev posla pa je vedno manj. Zadnji rok je namreč 5. februar.

Anthony Davis v tej sezoni dosega na tekmo 20,4 točke, 11,1 skoka in 1,7 blokade. Ko je nastopil, je imel Dallas razmerje zmag in porazov 10-10, ko pa je manjkal, pa so bili Mavericksi neprimerno manj uspešni (5-15). Na žalost navijačev Dallasa pa je Davis, odkar se je iz mesta angelov preselil v Teksas, za teličke zbral le 29 nastopov.