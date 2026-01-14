Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Anthony Davis bo počival vsaj šest tednov

Zvezdnik Dallasa Anthony Davis se je odločil, da ne bo odšel pod nož

Anthony Davis | Anthony Davis v tej sezoni dosega na tekmo dobrih 20 točk. Na zadnjem gostovanju pri Utahu si je poškodoval levo roko. | Foto Reuters

Anthony Davis v tej sezoni dosega na tekmo dobrih 20 točk. Na zadnjem gostovanju pri Utahu si je poškodoval levo roko.

Foto: Reuters

Zvezdnik Dallasa Anthony Davis nima sreče z zdravjem. Zaradi poškodbe leve roke, ki jo je staknil na tekmi proti Utahu, ga čaka vsaj šest tednov okrevanja. Poraja pa se vprašanje, ali bo takrat sploh še član Mavericksov. Američan je pri tem navijačem sporočil, naj ne verjamejo vsaki novici o njem, ki jo zasledijo v medijih. Pri tem je imel v mislih zlasti poročanje Shamsa Charanie.

LeBron James Luka Dončić pogovor
Sportal Kaj se je zgodilo pred tekmo? Dončić o prelomnem sestanku Lakersov.

Ameriški center Anthony Davis izkuša stresno obdobje. Že tako se ga zaradi pogostih zdravstvenih težav drži sloves "steklenega" košarkarja, ki izpušča veliko število tekem, po najnovejši poškodbi, ko si je na srečanju proti Utahu poškodoval levo roko, pa so medije preplavila namigovanja, da bo primoran opraviti operacijski poseg. Če bi šel pod nož, bi bilo sezone 2025/26 zanj bržkone konec, saj bi trajalo okrevanje kar nekaj mesecev.

Ko je takšne novice v medijih prebiral 32-letni Američan, mu ni bilo vseeno. Takšna namigovanja je označil za laži.

To je presenetilo javnost, saj je o tem, da bi bil lahko zaradi operacije leve roke odsoten z igrišč več mesecev, pisal tudi Shams Charania. Novinar ESPN velja za verodostojnega, saj ponavadi razpolaga s točnimi in preverjenimi informacijami. Nenazadnje je bil tudi prvi, ki je pred slabim letom dni poročal o šokantni menjavi, v kateri se je Luka Dončića iz Dallasa odpravil v Los Angeles, v obratno smer pa odpravil Davis.

Charania izbrisal prvotno objavo

Ko je njegov delodajalec Dallas Mavericks pozneje sporočil javnosti, da ne bo šel pod nož, ampak skušal težave z levo roko odpraviti brez operacijskega posega, je postalo jasno, da bi lahko Davis v tej sezoni še stopil na parket. Takrat je napako priznal tudi Charania. V novem obvestilu za javnost je dal vedeti, da so se pri Dallasu po drugem zdravniškem mnenju, svoje mnenje je prispeval dr. Steven Shin iz Los Angelesa, odločili, da bo Davis skušal pozdraviti poškodbo brez operacije. Tako je priznal napako, ki jo je povzročil s predhodnim obvestilom na socialnih omrežju X. Slednjega je nato tudi izbrisal.

Kdaj bi lahko Anthony Davis in Kyrie Irving združila moči v tej sezoni? Če sploh? | Foto: Reuters Kdaj bi lahko Anthony Davis in Kyrie Irving združila moči v tej sezoni? Če sploh? Foto: Reuters

Poraja pa se vprašanje je le, ali bo Davis v nadaljevanju sezone sploh še nosil dres Dallasa. ESPN namreč poroča, kako je Dallas obnovil pogajanja z nekaterimi klubi, ki se zanimajo za prihod Davisa. V zadnjem obdobju sta se najbolj omenjala Atlanta in Toronto, časa za sklenitev posla pa je vedno manj. Zadnji rok je namreč 5. februar.

Anthony Davis v tej sezoni dosega na tekmo 20,4 točke, 11,1 skoka in 1,7 blokade. Ko je nastopil, je imel Dallas razmerje zmag in porazov 10-10, ko pa je manjkal, pa so bili Mavericksi neprimerno manj uspešni (5-15). Na žalost navijačev Dallasa pa je Davis, odkar se je iz mesta angelov preselil v Teksas, za teličke zbral le 29 nastopov.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Osamljeni Dončić premalo, hladen tuš za razglašene Lakerse
JJ Redick
Sportal Dončićev trener razkril glavno težavo #video
Jaylen Brown
Sportal Zvezdnik Bostona kaznovan zaradi kritiziranja sodnikov: Vseeno mi je
Cooper Flagg
Sportal Luka Dončič? Nič več. Zdaj je glavni v mestu čudežni najstnik.
LeBron James Luka Dončić
Sportal Lakers po krizi eksplodirali: Dončić in James odločila
