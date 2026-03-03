Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
3. 3. 2026,
6.05

Osveženo pred

24 minut

Kitajska

BYD preizkuša megavatno polnjenje: električne polnilnice kot bencinske črpalke

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

BYD za zdaj megavatno polnilno omrežje preizkuša le interno.

BYD za zdaj megavatno polnilno omrežje preizkuša le interno.

Foto: BYD fans

Kitajski BYD v Shenzhenu testira 1.500-kilovatno (1,5 MW) polnilno omrežje, ki obljublja do 400 kilometrov dosega v petih minutah. Postavitev polnilnic spominja na klasično bencinsko črpalko, kar nakazuje novo fazo uporabniške izkušnje pri električnih vozilih.

BYD razvija t. i. megavatno “flash” polnjenje z največjo močjo do 1.500 kW na 1.000-voltni arhitekturi. Testno območje v kitajskem Shenzhenu je zasnovano podobno kot klasično bencinsko točilno mesto: T-konstrukcije z več polnilnimi mesti omogočajo, da voznik zapelje, priključi vozilo in odpelje brez daljšega čakanja.  Sistem uporablja tekočinsko hlajene polnilne kable, polnjenje pa naj bi se začelo v približno desetih sekundah po priklopu.

Polnjenje baterije v petih minutah

Po prvih podatkih lahko sistem v petih minutah doda do 400 kilometrov dosega, kar močno presega trenutno najzmogljivejše javne polnilnice v ZDA in Evropi, ki praviloma dosegajo največ do okoli 400 kW – in še pri zelo redkih modelih vozil. 

Cena na testni lokaciji znaša približno 1,3 juana na kWh (okoli 0,20 evra)), kar je občutno manj od cen hitrega polnjenja v Evropi.

Ključni pomen tehnologije ni zgolj v hitrosti, temveč v potencialni spremembi paradigme. Če je mogoče v nekaj minutah dodati več sto kilometrov dosega, potreba po velikih baterijskih sklopih upade. To odpira prostor za lažja, cenovno dostopnejša in energetsko učinkovitejša vozila. BYD naj bi dolgoročno ciljal na več kot 4.000 lastnih megavatnih polnilnih postaj na Kitajskem, kar nakazuje ambicijo sistemske preobrazbe infrastrukture za električno mobilnost.

