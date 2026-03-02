Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N., STA

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
6.52

Osveženo pred

12 minut

Ponedeljek, 2. 3. 2026, 6.52

12 minut

Premier Golob v Palomi in UKC Maribor

Ka. N., STA

Robert Golob, predsednik vlade | Foto Nebojša Tejić/STA

Foto: Nebojša Tejić/STA

Predsednik vlade Robert Golob se bo danes udeležil slovesnosti ob zagonu nove predelovalne linije v podjetju Paloma v Sladkem Vrhu. Zatem bo v družbi ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel obiskal Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor, kjer si bosta med drugim ogledala nove linearne pospeševalnike na oddelku za onkologijo.

Odprtje novejše, visoko tehnološko dovršene predelovalne linije v sladkogorski tovarni higienskega papirja po navedbah uprave Palome, ki je že nekaj let del slovaške skupine SHP Group, predstavlja pomemben mejnik pri modernizaciji njene proizvodnje in krepitvi konkurenčnosti na evropskem trgu. Vlada ji je decembra odobrila subvencijo za investicijo v višini do 7,6 milijona evrov.

Tudi v UKC Maribor bodo glavna tema pogovorov nujna vlaganja v prostore in opremo. Na oddelek za onkologijo so pred dnevi dostavili še tretjega od obljubljenih štirih novih obsevalnikov, s katerimi bodo nadomestili stara, ki se nenehno kvarita. Nabava štirih linearnih pospeševalnikov, simulatorja CT in pripadajoče opreme stane 34 milijonov evrov, ki jih bo ministrstvo za zdravje pokrilo z evropskimi sredstvi.

Ogledala si bosta tudi stavbo v Masarykovi ulici

Premier Golob in ministrica si bosta ogledala tudi stavbo v Masarykovi ulici, ki jo bodo zaradi širitve oddelka za onkologijo kmalu porušili, ter odkrila temeljno tablo za posodobitev prostorov centralne lekarne UKC Maribor. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo za to namenjenih 5,1 milijona evrov.

Ministrica Prevolnik Rupel se bo pred prihodom v Maribor udeležila še slavnostnega odprtja nove multidiagnostične naprave RTG v Splošni bolnišnici Murska Sobota, so napovedali na ministrstvu.

