Pravnik na dlani

Ponedeljek,
13. 4. 2026,
4.00

Ali vojaški rok vpliva na upokojitev in višino pokojnine?

upokojenec pokojnina | Služenje obveznega vojaškega roka lahko vpliva tako na starost ob upokojitvi kot na višino pokojnine. | Foto Shutterstock

Služenje obveznega vojaškega roka lahko vpliva tako na starost ob upokojitvi kot na višino pokojnine.

Foto: Shutterstock

Zanima me, pod kakšnimi pogoji se upošteva služenje vojaškega roka. Ali služenje vojaškega roka poveča odmerni odstotek ob upokojitvi oziroma znižuje potrebno starost za upokojitev? Zanima me tudi, ali se morda dve tretjini obdobja služenja vštevata v delovno dobo.

Služenje vojaškega roka lahko uveljavljate ob izpolnitvi določenih pogojev, in sicer tako za zmanjšanje starosti kot za povečanje odmernega odstotka.

Ali vojaški rok znižuje starost za upokojitev

Pogoje glede znižanja starostne meje za upokojitev določa ZPIZ 2 v členu 28. Znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. V prvem odstavku je določeno, da se starostna meja (povezava s členom 27.) lahko zniža zaradi služenja obveznega vojaškega roka za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja. Pogoj za znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine poleg ustrezne starosti pa je tudi dopolnitev najmanj 38 let delovne dobe. Žal niste napisali, koliko ste stari in koliko delovne dobe imate, tako da vam konkretnega odgovora za vas osebno ne moremo dati.

Kako vojaški rok vpliva na višino pokojnine

Služenje obveznega vojaškega roka se ob upokojitvi lahko uveljavlja tudi za zvišanje odmernega odstotka pokojnine (višja pokojnina). Za uveljavitev potrebujete potrdilo o služenju, ki ga izdajo upravne enote ali e-Uprava

Odstotek je odvisen od trajanja obveznega vojaškega roka. Odstotek odmere pokojnine se poveča za 0,8 odstotka v primeru služenja obveznega vojaškega roka v trajanju med pet do manj kot devet mesecev. V primeru, da je služenje obveznega vojaškega roka trajalo med devet do manj kot 12 mesecev, se odstotek odmere pokojnine poveča za 1,2 odstotka. Če je služenje obveznega vojaškega roka trajalo med 12 do manj kot 15 mesecev, se odstotek odmere pokojnine poveča za 1,6 odstotka. V primeru, da je služenje obveznega vojaškega roka trajalo 15 mesecev ali več, pa se odstotek odmere pokojnine poveča za dva odstotka.

Pravnik na dlani

