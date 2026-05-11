Imam dva otroka. Izkoristila sem ju, da sem eno leto prej začela prejemati 40 odstotkov pokojnine. To pomeni, da sem imela 40 let delovne dobe in bila stara 59 let. Še vedno sem v delovnem razmerju. Stara sem 62 let. Zdaj prejemam 20 odstotkov pokojnine. Zanima me, ali bom ob upokojitvi prav tako dobila dodatne odstotke za otroka.

Glede na opisano ste oba otroka uveljavili za znižanje starostne meje ob pridobitvi pravice do izplačila 40 odstotkov starostne pokojnine. Ob tem je treba izpostaviti, da novela ZPIZ-2O (Ur. l. RS, št. 90/25) vsebuje določbo, ki vam omogoča prerazporeditev otrok ob polni upokojitvi. Ker ste prvo pravico uveljavili pred 31. 12. 2025, lahko ob upokojitvi otroke uveljavite za drug namen – torej za povečanje odmernega odstotka namesto za znižanje starostne meje.

Kaj pomeni izplačilo 40 oziroma 20 odstotkov pokojnine

Vaš trenutni status je urejen v 39.a členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ki ureja izplačilo dela starostne pokojnine zavarovancu, ki je izpolnil pogoje za starostno pokojnino, vendar ostaja vključen v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom. Prva tri leta se izplačuje 40 odstotkov odmerjene pokojnine, nato ZPIZ po uradni dolžnosti začne izplačevati 20 odstotkov, kar ustreza vašemu trenutnemu položaju. Ta institut je ločen od delne pokojnine po 40. členu ZPIZ-2, ki se nanaša na zavarovanke, ki ostanejo v zavarovanju s krajšim delovnim časom (najmanj dve uri dnevno).

Kdaj je mogoče otroke uveljaviti za višji odmerni odstotek

Ključna določba za vaš primer je prehodna ureditev v 37. členu ZPIZ-2 (kot je spremenjen z ZPIZ-2O). Ta določa, da se pri zavarovancu, ki je prvo pravico uveljavil po 1. 1. 2026, otroci lahko upoštevajo le za enak namen, kot so bili uveljavljeni ob prvem priznanju pravice. Za zavarovance, ki so prvo pravico uveljavili do 31. 12. 2025 – kar velja za vas –, pa ta omejitev ne velja. To pomeni, da ob polni upokojitvi lahko uveljavljate oba otroka za povečanje odmernega odstotka, kar načeloma neposredno zviša vašo pokojnino.

Pri ZPIZ je smiselno pridobiti informativni izračun

Poleg tega boste ob polni upokojitvi upravičeni do ponovne odmere pokojnine, pri kateri Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) preveri več različic izračuna in vam dodeli najugodnejšo. Glede na to, da boste ob upokojitvi imeli več let pokojninske dobe (namesto prvotnih 40), bo nova odmera načeloma ugodnejša. Vsako dodatno leto prinaša približno višji odmerni odstotek, lahko pa se temu prišteje tudi odstotek v višini 3,2 odstotka ob uveljavitvi otrok za odmerni odstotek.

Povzetek: Ker ste prvo pravico uveljavili pred 31. 12. 2025, lahko ob polni upokojitvi otroka prerazporedite iz znižanja starostne meje v povečanje odmernega odstotka. V kombinaciji z daljšo pokojninsko dobo in ugodnejšim vrednotenjem dobe nad 40 let boste načeloma deležni višje pokojnine.

Priporočamo pridobitev informativnega izračuna pri ZPIZ, ki bo prikazal obe različici.

