Sem invalidka III. kategorije invalidnosti. Delam po 4 ure dnevno z omejitvami in imam 33 let delovne dobe. Imam dva otroka. Koliko let moram še delati? Ali ZPIZ upošteva otroke ali ne? Delodajalec me da na čakanje 24 mesecev pred upokojitvijo. Prosim za pravni nasvet – ZPIZ pri izračunu za 2 otroka ni upošteval. Po njihovem izračunu naj bi se upokojila šele leta 2033.

Kaj za invalidko III. kategorije pomeni delo po 4 ure dnevno

V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) imajo ženske pravico do znižanja starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine na podlagi skrbi za otroke. Sistem znižanja po 28. členu ZPIZ-2 je progresiven: za 1 otroka znaša znižanje 6 mesecev, za 2 otroka pa skupno 16 mesecev Znižanje po 28. členu se nanaša izključno na starostno pokojnino, ne pa na invalidsko pokojnino. Če Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (zavod) tega pri izračunu za starostno pokojnino ni upošteval, je odločba napačna in imate pravico vložiti pritožbo.

Kdaj se lahko upokoji invalidka s 33 leti delovne dobe

Glede starostne pokojnine v vašem primeru obstajata dve možnosti. Ob izpolnitvi 40 let pokojninske dobe brez dokupa (torej še 7 let dela) se osnovna starost 60 let zniža za 16 mesecev, kar pomeni upokojitev pri 58 letih in 8 mesecih – to je najugodnejša pot. Druga možnost je upokojitev pri 65 letih z najmanj 15 leti zavarovalne dobe (že izpolnjeno), z znižanjem za otroke torej pri 63 letih in 8 mesecih.

Za invalide III. kategorije je invalidska pokojnina mogoča le v dveh primerih: (i) pri starosti 65 let, ko ustrezna zaposlitev ni zagotovljena (41. člen ZPIS-2), ali (ii) pri starosti 62 let, če ste v zadnjih 10 letih najmanj 8 let prejemali nadomestilo iz invalidskega zavarovanja kot brezposelna oseba (5. alineja 41. člena). Znižanje za otroke po 28. členu se pri invalidski pokojnini ne upošteva, saj se ta člen nanaša izključno na starostno pokojnino. Glede statusa invalida III. kategorije je v skladu z 82. členom ZPIZ-2 vaša pravica delo s krajšim delovnim časom (4 ure), pri čemer imate pravico do delnega nadomestila za razliko do polnega časa (86. člen ZPIZ-2).

Kako ukrepati, če ZPIZ pri izračunu otrok ni upošteva

Zoper prvostopenjsko odločbo zavoda lahko vložite pritožbo v roku 21 dni od vročitve (235. člen Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP). V pritožbi izrecno navedite, da zahtevate upoštevanje znižanja upokojitvene starosti za 16 mesecev na podlagi 28. člena ZPIZ-2 za 2 rojena otroka. Zoper dokončno drugostopenjsko odločbo je zagotovljeno sodno varstvo v obliki spora pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani pod pogojem da so predhodno izčrpana vsa pravna sredstva.

