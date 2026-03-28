S premierno žensko tekmo na Letalnici bratov Gorišek, ki jo je zanesljivo dobila Nika Prevc , se ni končala le sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih za dekleta, temveč tudi bogata kariera nemške skakalke Katharine Schmid (nekoč Althaus). 29-letnica se lahko pohvali z več naslovi svetovne prvakinje. Kar tri od teh je osvojila leta 2023 na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici.

Planica je vsako leto prizorišče, kjer mnogi skakalci potegnejo črto pod svojo kariero. V moški konkurenci jo bo v nedeljo končal Poljak Kamil Stoch, v ženski jo je danes Nemka Katharina Schmid, rojena Althaus.

29-letnica je odločitev uradno sporočila konec preteklega leta: "Zelo sem hvaležna, da sem lahko odraščala s tem športom in ga pomagala razvijati, a čas je za slovo."

Zadnje tekmovalne skoke je opravila na premierni tekmi na letalnici v Planici, kjer ji je pred finalnim skokom namesto selektorja Heinza Kuttina znak za skok dal kar brat, sicer nordijski kombinatorec, Julian Schmid.

Foto: Guliverimage "Občutek ob slovesu je neverjeten. Ne bi si mogla predstavljati boljšega," je dejala po zadnjem poletu (176 metrov) in 13. mestu ter dodala, da je vesela, da med kariero ni imela resnejših poškodb.

Schmid velja za eno uspešnejših skakalk v zgodovini s sedmimi naslovi svetovne prvakinje – enim posamičnim – in dvema srebrnima olimpijskima kolajnama. Na tekmah svetovnega pokala je na individualnih tekmah 59-krat stala na odru za zmagovalke, 19-krat je zmagala. Nikoli ni osvojila velikega globusa, je pa kar trikrat v skupnem seštevku svetovnega pokala končala na drugem mestu.

Planica ji bo ostala v lepem spominu, predvsem je bilo nepozabno leto 2023, ko je na nordijskem svetovnem prvenstvu tu zbirala kolajne kot za šalo. Osvojila je tri zlata – posamično na normalni skakalnici, ekipno in mešano ekipno – ter bronasto odličje (posamično na veliki skakalnici).

V prihodnje bo delovala kot trenerka mladih upov.