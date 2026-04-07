Avtor:
Sa. B.

7. 4. 2026,
8.46

ribnik spor Grosuplje policija ribolov pretep

Incident na območju Grosuplja: fizično napadla ribiča, ga porinila v ribnik in pretepla

Ribolov, ribič | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so v ponedeljek popoldne zaradi ribolova brez dovolilnic obravnavali spor med več osebami, ki je izbruhnil na območju Grosuplja. Dva osumljenca, ki sta bila v družbi še dveh žensk, sta fizično napadla in poškodovala oškodovanca, ga porinila v ribnik in pretepla, nato pa s kraja odšla z vozilom. Oškodovanca so prepeljali v ljubljanski klinični center, policija pa je oba osumljenca izsledila in jima odvzela prostost.

Po incidentu, ki se je zgodil pri enem izmed ribnikov na območju Grosuplja, so oškodovancu nudili zdravniško pomoč, nato pa so ga odpeljali v UKC Ljubljana.

Policisti so začeli intenzivno preiskavo in opravili ogled kraja dejanja, kjer so bile zavarovane sledi. Na podlagi pridobljenega opisa, posnetkov vozila ter drugih zbranih obvestil so izsledili in prijeli osumljenca, stara 19 in 21 let, ter jima odvzeli prostost. Ob tem nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja nasilništva, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. 

"Vsako nasilno kaznivo dejanje je nedopustno, zato bo policija v okviru veljavne zakonodaje storila vse, da se takšna dejanja raziščejo in storilci ustrezno procesirajo," so ob tem zapisali na ljubljanski policijski upravi. Vse morebitne priče dogodka so pozvali, da o tem obvestijo policijo na številko 113 ali Policijsko postajo Grosuplje na telefonsko številko (01) 781 83 80. Informacije lahko posredujete tudi anonimno na številko 080 1200. Ob tem so dodali, da policija tako v konkretnem primeru kot tudi sicer izvaja ukrepe za nadaljnjo zaščito žrtev nasilnih kaznivih dejanj.
