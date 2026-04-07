Torek, 7. 4. 2026, 8.46
Incident na območju Grosuplja: fizično napadla ribiča, ga porinila v ribnik in pretepla
Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so v ponedeljek popoldne zaradi ribolova brez dovolilnic obravnavali spor med več osebami, ki je izbruhnil na območju Grosuplja. Dva osumljenca, ki sta bila v družbi še dveh žensk, sta fizično napadla in poškodovala oškodovanca, ga porinila v ribnik in pretepla, nato pa s kraja odšla z vozilom. Oškodovanca so prepeljali v ljubljanski klinični center, policija pa je oba osumljenca izsledila in jima odvzela prostost.
Po incidentu, ki se je zgodil pri enem izmed ribnikov na območju Grosuplja, so oškodovancu nudili zdravniško pomoč, nato pa so ga odpeljali v UKC Ljubljana.
Policisti so začeli intenzivno preiskavo in opravili ogled kraja dejanja, kjer so bile zavarovane sledi. Na podlagi pridobljenega opisa, posnetkov vozila ter drugih zbranih obvestil so izsledili in prijeli osumljenca, stara 19 in 21 let, ter jima odvzeli prostost. Ob tem nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja nasilništva, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.