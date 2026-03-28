Miran Tepeš je v Planici zaprl dolgo in pomembno poglavje svoje poti v smučarskih skokih. Nekdanji skakalec, pozneje pa eden ključnih ljudi pri razvoju sodobnih skokov in vetrne izravnave, je zadnjo tekmo v vlogi pomočnika direktorice ženskih tekem svetovnega pokala Chike Yoshido dočakal prav na Letalnici bratov Gorišek. Ob slovesu je spregovoril o cmoku v grlu, rekordu Nike Prevc, življenju po koncu kariere in ponosu, ki ga čuti ob trenerski poti sina Jurija.

Ali je bilo kaj cmoka v grlu, ker ste v soboto zadnjič delali v vlogi pomočnika direktorice ženskih tekem svetovnega pokala?

Sladko-kisel dan je bil. Vesel sem, da se je tako dobro, lepo končalo. Z veseljem sem počel, kar sem počel v skokih. Malce žalosti je vseeno prisotne.

Kako gledate na prehojeno pot? Delali ste v moškem delu svetovnega pokala, na koncu pri ženskah. Veliko ste dali smučarskim skokom, bili pomemben mož pri vepljavi vetrne izravnave, veliko znanja prenesli naprej ... S kakšnim zadovoljstvom zaključujete poslanstvo?

S sodelavci smo doživeli veliko stvari. Skoki so se razvijali. Vesel sem, da sem bil del tega razvoja. V smeri poštenih skokov in predvsem varnih skokov. Skoki so se, če primerjam obdobje, ko sem sam skakal, in zdaj, praktično ne dajo primerjati. Vse je napredovalo. Tudi v drugih športih je tako.

Vidite, da je še kje manevrski prostor glede vetrne izravnave?

Tukaj smo že kar precej blizu optimuma. Z razvojem opreme in merilnih naprav se bo še bolj natančno dalo izmeriti veter in njegov vpliv. Že kar precejšen del poti je prehojen.

Kaj vam bo najbolj ostalo v spominu na tej dolgoletni poti? Po koncu kariere ste se konec 90-ih let prejšnjega stoletja pridružili moški smučarski karavani na prošnjo takratnega direktorja smučarskih skokov Walterja Hoferja.

Najbolj po lepih stvareh. Nazadnje je bil to sobotni rekord Nike Prevc. Medalje in uspehe, ki so jih vsi osvajali. V svoji vlogi sem moral biti nevtralen. A sem se veselil, saj so bili vsi tekmovalci moji.

Kako ste za konec vaše službene poti doživeli sobotni polet Nike Prevc z 242,5 metra v domači Planici na Letalnici bratov Gorišek?

Vsak rekord je nekaj posebnega. Če se zgodi v Planici, je še toliko lepše. Vesel sem, da se je zgodil in da je v lasti slovenske skakalke.

Miran Tepeš je v smučarskih skokih pustil pomemben pečat tudi pri razvoju varnejših in pravičnejših tekmovanj. Foto: Guliverimage

Kaj bo Miran Tepeš počel po koncu službene poti?

Predvsem bom šel jadrat.

To že tako ali tako počnete.

Prej sem spomladi in poleti lovil proste termine, zdaj bom lahko sproščeno jadral.

Imate v načrtu kakšno daljše popotovanje?

Z barko sem na poti po svetu. Pozimi je bila v Indoneziji na Lomboku. Letos do jeseni imam v načrtu Indonezijo, Singapur, Malezijo in Tajsko, nato pa čez Indijski ocean – Indija, Šrilanka, Maldivi in verjetno Afrika.

Miran Tepeš z družino. Foto: Aleš Fevžer

Vedno dobite kakšnega kompanjona?

Včasih gredo prijatelji, imam tudi križarjenja, naredim program in po lepših predelih križarimo. Dostikrat sem pa tudi sam. Polovico svetovnih poti, zlasti prečenje oceanov, sem opravil sam. Težko dobiš kompanjone, ki bi tri, štiri tedne gledali morje in potem prišli na kopno.

Za konec se še dotakniva vašega sina Jurija. Sledil vam je praktično celotno vašo pot. Najprej kot smučarski skakalec, nato ste bili vi v moškem svetovnem pokalu, v katerem je on skakal, ko ste se preselili v ženske skoke, pa je tudi on zdaj za vami prišel kot trener ženske slovenske reprezentance.

Vesel sem zanj. Vedel sem, da ima občutek za trenerstvo. Začel je z mladinkami. S Stenom Balohom sta imela lepe uspehe. Skoraj z istimi dekleti, nekaj starejših je 'podedoval', imajo zdaj lepo ekipo, lepe rezultate. Nekaj smole so imeli s poškodbami. Vesel sem, da jim gre tako dobro.