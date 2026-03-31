Sloviti srbski košarkarski strokovnjak Svetislav Pešić bo po sezoni 2025/26 končal svojo bogato trenersko kariero, ki je dolga že več kot štiri desetletja, je v pogovoru za nemški tednik Die Zeit potrdil 76-letni Pešić.

"Vem, da mi mnogi ne bodo verjeli, ko rečem, da je konec. Ampak po tej sezoni se bom zares poslovil," je za omenjeni medij dejal Pešić, trenutno trener Bayerna iz Münchna.

Odločitev o tem je sprejel pred kratkim v hotelski postelji, ko je spremljal tekmo evrolige. "Nenadoma sem se vprašal, kaj sploh počneš tukaj, a si nor? Kmalu boš star 77 let in si še vedno trener. Če želiš dočakati 90 let, potem zaključi trenersko pot," je v zvezi s tem dejal Pešić in dodal, da po trenerski upokojitvi še vedno namerava voditi trenerske tečaje.

Srbija je pod njegovim vodstvom osvojila naslov svetovnega prvaka leta 2002, Nemčijo in Srbijo pa je popeljal do evropskih naslovov v letih 1993 in 2003. Na svetovnem prvenstvu 2023 je Srbija osvojila srebrno, leto dni kasneje pa na poletnih olimpijskih igrah v Parizu še bronasto odličje.

Bil je selektor nekdanje jugoslovanske reprezentance do 19 let, ki je osvojila zlato kolajno na svetovnem prvenstvu v Bormiu 1987. V tedanji generaciji so bili številni bodoči zvezdniki mednarodne košarke, kot so Toni Kukoč, Vlade Divac, Dino Rađa in Aleksandar Đorđević, član te imenitne zasedbe je bil tudi nekdanji slovenski reprezentant Teoman Alibegović.

Na klubski sceni je vodil številne klube, med drugim Bosno in Crveno zvezdo, Albo Berlin, Bayern, Romo, Dinamo iz Moskve, Valencio in Barcelono.

Kot igralec je v dresu Bosne v sezoni 1978/79 slavil v nekdanjem pokalu državnih prvakov, kor trener pa je Barcelono popeljal do zmagoslavja v evroligi v sezoni 2002/03.