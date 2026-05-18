Zanima me, ali so naše premoženje oziroma lastniška stanovanja v hiši ogroženi zaradi sina, starega 28 let, ki je nezaposlen in zadolžen pri raznih operaterjih ter ima razne druge prekrške. Prejema pozive, kazni, opomine in tožbe, na katere se ne odziva. Ima svojo sobo v hiši. Skrbi nas, ker se kazni in opomini vrstijo, z njimi pa tudi obresti. Dva sinova sta si z družino uredila stanovanji v hiši in imata vsak svoje gospodinjstvo. Kako lahko dva pridna otroka zavarujem pred njim oziroma vsemi v hiši?

V primeru vašega sina vaše premoženje ni neposredno ogroženo. Ogroženo je le premoženje vašega sina, ki je dolžnik na podlagi izvršilnih ali prekrškovnih postopkov zoper njega. Kot razumemo iz vašega vprašanja, sin ni solastnik nepremičnine in je pomembno, da mu točno določite neki prostor v hiši, ki ga uporablja. To je pomembno v primeru prihoda sodnega izvršitelja , ki lahko opravi rubež na naslovu stalnega bivališča dolžnika in bo lahko opravljal rubež le v delu, kjer živi sin dolžnik. Žal se lahko zgodi, da želi izvršitelj zarubiti tudi stvari, ki niso v lasti dolžnika. V takih postopkih boste primorani vlagati tako imenovani ugovor tretjega z dokazili o lastništvu.

Kaj določa družinski zakonik?

Družinski zakonik določa, da so starši dolžni preživljati svoje otroke do polnoletnosti, tako da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj. Če se otrok redno šola, pa tudi če se redno šola vpisan na izredni študij, so ga starši dolžni preživljati še po polnoletnosti, vendar največ do dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti. Glede na to, da je sin že presegel to starost, je vaša dolžnost preživljanja prenehala. V skrajnem primeru lahko od sina zahtevate, da si poišče drugo prebivališče in se odseli od doma.

Odgovor na vaše vprašanje torej je, da nimate nobene zakonske obveznosti za sinove dolgove. Glede tega, kako zavarujete druga dva sinova z družinama, pa vam svetujemo, da s svojim premoženjem prosto razpolagate in ga namenite tistemu, za katerega menite, da ga bo odgovorno upravljal.

