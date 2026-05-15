Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pravnik na dlani

Petek,
15. 5. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
najemodajalec inflacija podedovano stanovanje pogodba za nedoločen čas najemna pogodba dvig najemnine najemnina Pravni nasvet Pravni nasvet Pravnik na dlani

Petek, 15. 5. 2026, 4.00

6 ur, 22 minut

Pravnik na dlani

Podedovala je stanovanje z najemnikom: ali lahko zviša prenizko najemnino?

Avtor:
Pravnik na dlani

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
najemina | Lastniki lahko najemnino zvišajo v skladu z najemno pogodbo, pri tržni najemnini pa je pomembna tudi primerjava s podobnimi najemninami na trgu. | Foto Thinkstock

Lastniki lahko najemnino zvišajo v skladu z najemno pogodbo, pri tržni najemnini pa je pomembna tudi primerjava s podobnimi najemninami na trgu.

Foto: Thinkstock

Imam najemnika v svojem stanovanju, ki ima zelo nizko najemnino. Stanovanje sem podedovala po mami, ki je imela z najemnikom sklenjeno pogodbo za nedoločen čas. Tako ji jo je pred leti pripravil lokalni odvetnik. V pogodbi piše, da lahko najemnino dvignemo skladno z dvigom cen življenjskih stroškov. To so minimalni dvigi, pred leti se najemnina ni nič dvigovala, zato jo lahko vsako leto zvišamo le za nekaj malega. Ali obstaja kakšen način za večji dvig najemnine? Z 200 na 300 evrov?

Kaj določa najemna pogodba?

Iz vašega vprašanja izhaja, da je najemna pogodba tržna in ni vezana na socialne predpise.

Glede določanja najemnine obstaja več dejavnikov. Mestna občina Ljubljana (niste sicer navedli, kje je nepremičnina) je sprejela in v Uradnem listu RS objavila Sklep o stanovanjski najemnini in uporabnini, ki se nanaša določanje višine neprofitne in tržne najemnine za stanovanja v lasti MOL oziroma njenih skladov. Vsebina tega Sklepa je lahko vzorec tudi za vašo nepremičnino, čeprav ni v Ljubljani, morda pa tudi za vaše območje obstaja podoben sklep. Poudarjamo pa, da gre pri vas za popolnoma prosto oblikovanje cene, ker gre za tržno najemnino nepremičnine v zasebni lasti.

Ali je najemnino mogoče zvišati?

Na prostem trgu se tržne najemnine določajo prosto in skladno s podobnimi najemninami glede na krajevne običaje.

Prav tako ste napisali, da je najemno pogodbo sestavil odvetnik, zato menimo, da je popolnoma skladna z zakonodajo.

Po sklenjeni in torej veljavni pogodbi se najemnina dviguje na podlagi dviga cen življenjskih stroškov. Dvigi cen življenjskih stroškov so dostopni na straneh vlade RS ali na straneh Zavoda za statistiko RS in so javni podatki.

Kaj lahko lastnik upošteva pri višini najemnine?

Menimo, da ste do dviga najemnine povsem upravičeni, saj se ta, kot ste napisali, ni dvigovala daljše obdobje. Tudi dvig, ki ste ga omenili, se nam ne zdi pretiran. V dvig najemnine lahko seveda vključite vsa obdobja, v katerih se najemnina ni dvigovala. To bo povsem v skladu z najemno pogodbo.

Pravnik na dlani

slovenska policija
Novice Se da izpit dobiti nazaj? Kaj kaže praksa iz konkretnih primerov
upokojenka upokojenec papirji
Novice Je mogoče otroke ob polni upokojitvi uveljavljati za višji odmerni odstotek?
upokojenka pokojnina papirji
Novice Upokojitev mame treh otrok: kdaj v pokoj, če je začela delati pri 15 letih
Pravnik na dlani_ banner
Novice Prometna nesreča: 5 ključnih korakov, ki jih morate poznati
najemodajalec inflacija podedovano stanovanje pogodba za nedoločen čas najemna pogodba dvig najemnine najemnina Pravni nasvet Pravni nasvet Pravnik na dlani
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.