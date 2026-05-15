Imam najemnika v svojem stanovanju, ki ima zelo nizko najemnino. Stanovanje sem podedovala po mami, ki je imela z najemnikom sklenjeno pogodbo za nedoločen čas. Tako ji jo je pred leti pripravil lokalni odvetnik. V pogodbi piše, da lahko najemnino dvignemo skladno z dvigom cen življenjskih stroškov. To so minimalni dvigi, pred leti se najemnina ni nič dvigovala, zato jo lahko vsako leto zvišamo le za nekaj malega. Ali obstaja kakšen način za večji dvig najemnine? Z 200 na 300 evrov?

Kaj določa najemna pogodba?

Iz vašega vprašanja izhaja, da je najemna pogodba tržna in ni vezana na socialne predpise.

Glede določanja najemnine obstaja več dejavnikov. Mestna občina Ljubljana (niste sicer navedli, kje je nepremičnina) je sprejela in v Uradnem listu RS objavila Sklep o stanovanjski najemnini in uporabnini, ki se nanaša določanje višine neprofitne in tržne najemnine za stanovanja v lasti MOL oziroma njenih skladov. Vsebina tega Sklepa je lahko vzorec tudi za vašo nepremičnino, čeprav ni v Ljubljani, morda pa tudi za vaše območje obstaja podoben sklep. Poudarjamo pa, da gre pri vas za popolnoma prosto oblikovanje cene, ker gre za tržno najemnino nepremičnine v zasebni lasti.

Ali je najemnino mogoče zvišati?

Na prostem trgu se tržne najemnine določajo prosto in skladno s podobnimi najemninami glede na krajevne običaje.

Prav tako ste napisali, da je najemno pogodbo sestavil odvetnik, zato menimo, da je popolnoma skladna z zakonodajo.

Po sklenjeni in torej veljavni pogodbi se najemnina dviguje na podlagi dviga cen življenjskih stroškov. Dvigi cen življenjskih stroškov so dostopni na straneh vlade RS ali na straneh Zavoda za statistiko RS in so javni podatki.

Kaj lahko lastnik upošteva pri višini najemnine?

Menimo, da ste do dviga najemnine povsem upravičeni, saj se ta, kot ste napisali, ni dvigovala daljše obdobje. Tudi dvig, ki ste ga omenili, se nam ne zdi pretiran. V dvig najemnine lahko seveda vključite vsa obdobja, v katerih se najemnina ni dvigovala. To bo povsem v skladu z najemno pogodbo.

