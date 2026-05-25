Zaposlila se je pri osemnajstih letih. Kaj pa zdaj?

Zaposlila sem se pri 18 letih in imam zdaj 42,6 leta delovne dobe. Do dodatnih 40 odstotkov sem bila upravičena šest mesecev pred 60. letom starosti, kar prejemam 18 mesecev. Tukaj bi želela vedeti, koliko odstotkov mi pripada za vsako dodatno leto dela, saj mi na ZPIZ-u dajejo različne ustne informacije; omenjajo 1,6 oziroma tri odstotke. V informativnem izračunu je 1,6 odstotka. Upokojila se bom konec leta, s 63 leti starosti.

Iz vašega vprašanja izhaja, da koristite upravičenost do 40 % izplačila starostne pokojnine za prve tri leta, potem se odstotek zmanjša na 20 %.

Zakonodaja določa, da zavarovancu v primeru izpolnitve najmanj 60 let starosti ter 40 let pokojninske dobe brez dokupa in odložitve uveljavitve pravice do starostne pokojnine pripada

za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe brez dokupa, dopolnjeno v obveznem zavarovanju po 1. januarju 2020, vendar največ do treh let zavarovanja, za vsakih šest mesecev pokojninske dobe brez dokupa dodatne 1,5 odstotka. Za 1 leto torej to pomeni 3% večji odmerni odstotek.Poleg ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa imate (tako moški kot ženske) v primeru, če ostanete obvezno vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas, možnost, da se vam izplačuje 40 odstotkov starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni na dan njene uveljavitve. Ta del pokojnine se lahko izplačuje največ tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas. Po treh letih se zavarovancem izplačuje 20 odstotkov starostne pokojnine. To ugodnost trenutno izkoriščate.Novi ZPIZ 2, ki v Sloveniji stopil v veljavo 1. januarja 2026, določa vrednostenje dodatnih let delovne dobe ugodnejše:

Vsako dodatno leto pokojninske dobe (brez dokupa), dopolnjeno po 40 letih dela, prinese 3 odstotne točke višjo odmero pokojnine. Vrednotenje 6 mesecev - V 41., 42. in 43. letu pokojninske dobe se za vsakih 6 mesecev dopolnjene dobe odmerni odstotek poveča za 1,5 odstotne točke.

Na podlagi pregleda zakonodaje in vašega vprašanja torej menimo, da vam pripada za vsako dodatno leto zavarovanja po izpolnitvi 40 let delovne dobe in ustrezne starosti po 3 % večji odmerni odstotek na leto.

Poleg tega vam za vsakega otroka (če jih imate) pripada še dodatne 1,6 odstotne točke k osnovni odmeri pokojnine.

