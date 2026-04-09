Četrtek, 9. 4. 2026, 6.22

Vlada še zadnjič na redno sejo s polnimi pooblastili

Robert Golob, Vlada, Interpelacija | Do imenovanja nove bo opravljala tekoče posle. V tem času mora vlada poskrbeti za nemoteno delovanje države, sprejemala pa naj bi le nujne odločitve, ki so potrebne, da se odvrnejo ali preprečijo nepopravljive ali težko popravljive posledice za delovanje države. | Foto STA

Vlada Roberta Goloba se bo danes sestala na svoji zadnji redni seji, na kateri bo odločala s polnimi pooblastili. S petkovo ustanovno sejo DZ ji bo namreč formalno prenehal mandat, do imenovanja nove vlade pa bo opravljala le še tekoče posle. Na dnevnem redu ni pomembnejših zakonskih predlogov, zdi se, da bolj ali manj zaključuje štiriletno delo.

Na dnevnem redu 197. redne seje je med drugim več predlogov sprememb podzakonskih aktov, predlog letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb v upravljanju vlade za letošnje leto in informacija o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost.

Predlogov interventnih ukrepov za spopad z morebitno energetsko krizo, ki se nakazuje zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu, v sredo zvečer ni bilo na dnevnem redu. Pred konstituiranjem DZ in oblikovanjem vsaj enega pristojnega delovnega telesa pa jih v DZ tako ali tako še ne morejo obravnavati.

Novi sklic DZ v petek na ustanovni seji

Novi sklic DZ se bo namreč šele v petek sestal na svoji ustanovni seji. Če ne bo zapletov in se bo DZ konstituiral, pa bo vladi Roberta Goloba takrat prenehal mandat.

Do imenovanja nove bo opravljala tekoče posle. V tem času mora vlada poskrbeti za nemoteno delovanje države, sprejemala pa naj bi le nujne odločitve, ki so potrebne, da se odvrnejo ali preprečijo nepopravljive ali težko popravljive posledice za delovanje države.

Po pojasnilih službe vlade za zakonodajo pa bo vlada lahko ob opravljanju tekočih poslov predlagala zakone v zadevah, ki jih po naravi stvari ni mogoče opredeliti kot izvrševanje kakršnekoli politike v smislu strankarskih programov, hkrati pa so neodložljive.

V tem primeru gre npr. za predloge zakonov o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave naravnih in drugih nesreč ali druge predloge zakonov, ki terjajo nagle in neodložljive zakonske intervencije.

