STA

Torek,
13. 1. 2026,
12.47

Jaylen Brown nezadovoljen s sojenjem Curtisa Blaira

Zvezdnik Bostona kaznovan zaradi kritiziranja sodnikov: Vseeno mi je

STA

Jaylen Brown | Jaylen Brown je bil zelo nezadovoljen s sodniškim kriterjem na tekmi s San Antoniom. | Foto Reuters

Jaylen Brown je bil zelo nezadovoljen s sodniškim kriterjem na tekmi s San Antoniom.

Foto: Reuters

Košarkarski zvezdnik Boston Celtics v ligi NBA Jaylen Brown je prejel disciplinsko kazen vodstva lige v višini 35.000 dolarjev (29.980 evrov). Brown je po sobotnem porazu Keltov proti San Antonio Spurs z 95:100 kritiziral sodnike.

Sportal Dončićev trener razkril glavno težavo #video

"Iskreno, naveličan sem nedoslednosti in tudi tega, da vsakič, ko igramo proti dobri obrambni ekipi, sodniki nočejo dosoditi prekrškov v našo korist, nato pa dosodijo vsak dotik na drugi strani, kot da igramo preostro. To je zelo frustrirajoče. Spurs so dobra obrambna ekipa, ampak niso tako dobra. Upam, da bo nekdo posnel video z vsemi vprašljivimi situacijami," je dejal Jaylen Brown, ki je posebej kritiziral glavnega sodnika omenjene tekme Curtisa Blaira.

Zadnje minute srečanja med Bostonom in San Antoniom:

"Curtis je bil nocoj grozen. Vseeno mi je, naj me kaznujejo, kolikor hočejo, ampak to je bilo noro," je dodal Brown, ki je na dvoboju dosegel 27 točk.

Njegove komentarje podpira razmerje prostih metov na tej tekmi, Kelti so izvajali le štiri, ostroge pa kar 20 prostih metov.

Sportal Osamljeni Dončić premalo, hladen tuš za razglašene Lakerse
Sportal Naslednji tekmeci Lakersov tudi brez kaznovanega Nemca pokazali zobe, posebna vrnitev v Orlandu
Sportal Trener Dallasa povsem izgubil živce, padec Luke Dončića #video
