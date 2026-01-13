Zvezdnik Bostona kaznovan zaradi kritiziranja sodnikov: Vseeno mi je

Košarkarski zvezdnik Boston Celtics v ligi NBA Jaylen Brown je prejel disciplinsko kazen vodstva lige v višini 35.000 dolarjev (29.980 evrov). Brown je po sobotnem porazu Keltov proti San Antonio Spurs z 95:100 kritiziral sodnike.

"Iskreno, naveličan sem nedoslednosti in tudi tega, da vsakič, ko igramo proti dobri obrambni ekipi, sodniki nočejo dosoditi prekrškov v našo korist, nato pa dosodijo vsak dotik na drugi strani, kot da igramo preostro. To je zelo frustrirajoče. Spurs so dobra obrambna ekipa, ampak niso tako dobra. Upam, da bo nekdo posnel video z vsemi vprašljivimi situacijami," je dejal Jaylen Brown, ki je posebej kritiziral glavnega sodnika omenjene tekme Curtisa Blaira.

Zadnje minute srečanja med Bostonom in San Antoniom:

"Curtis je bil nocoj grozen. Vseeno mi je, naj me kaznujejo, kolikor hočejo, ampak to je bilo noro," je dodal Brown, ki je na dvoboju dosegel 27 točk.

Njegove komentarje podpira razmerje prostih metov na tej tekmi, Kelti so izvajali le štiri, ostroge pa kar 20 prostih metov.