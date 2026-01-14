Košarkarska liga NBA tudi v Evropi? Odprtih je še veliko vprašanj.

Načrt vodstva severnoameriške košarkarske lige NBA za ustanovitev lige v Evropi ima manj kot dve leti pred predvidenim začetkom še vedno veliko neodgovorjenih vprašanj. Liga se liga izogiba zgodovinsko močnim košarkarskim klubom, licence pa so zelo drage, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Liga NBA se medtem pripravlja na dve tekmi v Evropi.

Ekipi Orlando in Memphis bosta igrali dve tekmi, prvo v četrtek v Berlinu in nato drugo v nedeljo v Londonu. Ti dve mesti sta med kandidati za gostitelja enega od 12 stalnih moštev v tekmovanju, ki ga je NBA načrtovala začeti jeseni 2027 skupaj z Mednarodno košarkarsko zvezo (Fiba). Pričakuje se, da bodo seznam dopolnili še štirje drugi klubi, bodisi prek košarkarske lige prvakov bodisi prek kvalifikacijskega turnirja.

V Milanu tarči Inter in Milan

Nemec Franz Wagner je zvezdnik Orlanda. Foto: Reuters Poleg Londona in Berlina se liga NBA osredotoča na Pariz, Lyon, Madrid, Barcelono, Milano, Rim, Manchester, München, Atene in Istanbul, je novembra nakazal George Aivazoglou, vodja oddelka NBA za Evropo in Bližnji vzhod.

To so večja mesta v osrčju velikih trgov z močnim potencialom rasti, pravi NBA, ki meni, da je evropska klubska košarka zanimiva s športnega vidika, saj je gospodarsko sicer nerazvita.

Vendar pa identiteta ekip ostaja zelo nejasna. Po besedah Aivazoglouja se NBA pogovarja "z obstoječimi košarkarskimi ekipami, nogometnimi ekipami z močno blagovno znamko" in razmišlja tudi o ustvarjanju povsem novih ekip.

Slednje bi se lahko primerilo v Rimu, ki nima ne močne ekipe ne košarkarske baze navijačev in katerega vodilni nogometni klub Roma po poročanju časopisa Il Tempo ni med temi, ki so pripravljeni stopiti v košarko.

V Milanu sta tarči Inter Milan in Milan, ne pa Olimpia, zgodovinska ekipa v tem mestu, ki ima dolgoročno licenco v evroligi, vodilnem tekmovanju stare celine.

Ameriški zastopniki so v Parizu podobno pristopili k ekipi PSG, ne pa k Paris Basketballu, ki je bil povabljen v evroligo in doživlja hitro rast.

Crvene zvezde, ki v ligi ABA večkrat gostuje tudi v Sloveniji, ni na seznamu evropske lige NBA. Foto: Aleš Fevžer

Vse to sproža nekaj upravičenih vprašanj o uspehu projekta. Skrb zbujajoča je na primer odločitev, da se projekt umakne z zgodovinskih klubov, ki z glasnimi navijači polnijo svoje dvorane.

Tako ni v igri nekaterih klubov, kot so Partizan in Crvena zvezda, Žalgiris Kaunas, Maccabi Tel Aviv in celo Olympiacos in Panathinaikos. Obenem se liga NBA osredotoča na Anglijo, kjer se profesionalna klubska košarka še vedno trudi zaživeti in je predmet sodnih bitk.

Real in Fenerbahče še nista podaljšala licenc

Fenerbahče spada v evropski košarkarski vrh. Foto: Reuters Barcelona je v torek končno sporočila drugim delničarjem evrolige, da namerava podaljšati licenco za deset let, je AFP izvedela od vira blizu kluba. Zdi se, da ta odločitev kaže na njeno prihodnost zunaj lige NBA Europe.

Med 13 delničarji le ASVEL, katerega predsednik Tony Parker je tudi podpornik evropske lige NBA, Real Madrid in Fenerbahče še niso podaljšali svojih licenc z evroligo, ki potečejo junija.

Liga NBA, ki je bankama J.P. Morgan in The Raine Group naložila, naj začneta pogovore s potencialnimi vlagatelji, je bila po besedah komisarja NBA Adama Silverja sredi decembra deležna "velikega pozitivnega zanimanja".

To velja za PSG, ki kljub temu meni, da so pogajanja v zgodnji fazi, zlasti zaradi zahtevane vstopnine: med 500 milijoni in milijardo dolarjev, glede na notranji vir pri QSI (Qatar Sports Investments), lastniku PSG. Ta pretirana in previsoka cena bi bodoči klub naredila ekonomsko nevzdržen, dodaja isti vir.