Daleč največ ogledov je ligi zagotovil slovenski as

Luka Dončić gonilna sila socialnih omrežij NBA

Luka Dončić | Daleč največ ogledov je ligi zagotovil slovenski as Luka Dončič, ki so mu jih našteli kar 845 milijonov. | Foto Reuters

Daleč največ ogledov je ligi zagotovil slovenski as Luka Dončič, ki so mu jih našteli kar 845 milijonov.

Foto: Reuters

Severnoameriška liga NBA je tik pred božičem objavila spremljanje svojih družbenih omrežij v letošnji sezoni. Daleč največ ogledov je ligi zagotovil slovenski as Luka Dončič, ki so mu jih našteli kar 845 milijonov.

JJ Redick
Sportal Trener razglašenih Lakersov po porazu s hudo kritiko svojih varovancev

Dončiću sledijo center San Antonio Spurs Victor Wembanyama (708 milijonov), Stephen Curry (Golden State Warriors/703), LeBron James (LA Lakers(641), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder496), Nikola Jokić (Denver Nuggets/445), Austin Reaves (LA Lakers/409), Kevin Durant (Houston Rockets/331) in Cooper Flagg (Los Angeles Lakers/312), deseterico pa zaključuje Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks/304).

Podatek zgovorno priča o priljubljenosti vragolij slovenskega košarkarja v najmočnejši ligi na svetu. Vrstni red nikakor ne odraža vrstnega reda najboljšega in najkoristnejšega igralca, nedvomno pa je slovenski reprezentant vsaj v tej sezoni med najbolj priljubljenimi. A enaka trditev velja za lansko, ko je liga objavila, da je bil Dončićev dres najbolj prodajan v sezoni.

košarkarska žoga
Sportal NBA in Fiba vse bližje posebnemu dogovoru
THUMB Donke
Sportal Navijači Luke Dončića si lahko nekoliko oddahnejo
Dallas Mavericks
Sportal Košarkarjem Dallasa je kazalo dobro, nato pa …
