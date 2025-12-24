Severnoameriška liga NBA je tik pred božičem objavila spremljanje svojih družbenih omrežij v letošnji sezoni. Daleč največ ogledov je ligi zagotovil slovenski as Luka Dončič, ki so mu jih našteli kar 845 milijonov.

Dončiću sledijo center San Antonio Spurs Victor Wembanyama (708 milijonov), Stephen Curry (Golden State Warriors/703), LeBron James (LA Lakers(641), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder496), Nikola Jokić (Denver Nuggets/445), Austin Reaves (LA Lakers/409), Kevin Durant (Houston Rockets/331) in Cooper Flagg (Los Angeles Lakers/312), deseterico pa zaključuje Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks/304).

Podatek zgovorno priča o priljubljenosti vragolij slovenskega košarkarja v najmočnejši ligi na svetu. Vrstni red nikakor ne odraža vrstnega reda najboljšega in najkoristnejšega igralca, nedvomno pa je slovenski reprezentant vsaj v tej sezoni med najbolj priljubljenimi. A enaka trditev velja za lansko, ko je liga objavila, da je bil Dončićev dres najbolj prodajan v sezoni.