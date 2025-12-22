Luka Dončić si je na sobotni tekmi z Los Angeles Clippersi poškodoval mečno mišico in po prvem polčasu ni več nadaljeval srečanja, ki so ga Los Angeles Lakersi izgubili z 88:103. Zatem so se hitro začela ugibanja, kako dolgo bo slovenski košarkar odsoten, zdaj pa je o tem spregovoril trener Lakersov J. J. Redick, ki je povedal, da poškodba ni hujše narave, potrjena je bila kontuzija leve mečne mišice, o njegovem igranju pa se bodo odločali "iz dneva v dan".

Košarkarji in navijači Los Angeles Lakersov bi zadnjo tekmo oz. bitko za Los Angeles najverjetneje najraje izbrisali iz spomina. Ne le da so po mizerni predstavi zabeležili še osmi poraz v sezoni, ampak se je že v prvem polčasu poškodoval Luka Dončić, ki zatem ni več stopil na parket. Trener J. J. Redick je potrdil, da se je poškodba zgodila ob stiku z Bogdanom Bogdanovićem, ki ga je zadel s kolenom. "Lepo, da ste opazili, da prejme veliko takšnih udarcev. Mogoče je to način obrambe ali način, na katerega igra, ne vem. O tem se pogovarjamo in poskušamo najti način, kako bi ga od tega zavarovali, torej da ne prihaja do toliko stika in udarcev," je še pojasnil trener Lakersov.

Povita noga Luke Dončića:

Luka Doncic has a wrap on his left leg after practice Monday. JJ Redick said Doncic was evaluated since the Clippers game and a left calf contusion was confirmed. pic.twitter.com/GObi91V3Nv — Dave McMenamin (@mcten) December 22, 2025

Slovenec je na sobotni tekmi odšepal v garderobo, iz tabora Los Angeles Lakersov pa so v ponedeljek le prišle jasnejše informacije o poškodbi Dončića. Trener J. J. Redick je ameriškim predstavnikom sedme sile povedal, da se bodo o igranju Dončića odločali "iz dneva v dan", kar pomeni, da njegova poškodba ni hujše narave. Na enak način se bodo odločali tudi o igranju Austina Reavesa, ki je izpustil zadnje tri tekme, z ekipo zdaj delno tudi treniral, a ostajajo previdni. Povsem pa še ni jasna niti usoda Ruija Hachimure, o katerem se bodo prav tako odločali na dan naslednjega srečanja. Vsi trije košarkarji so sicer tudi stalni člani prve peterke J. J. Redicka.

Nekaj optimizma v taboru Lakersov zbuja podatek, da je Deandre Ayton pripravljen na vrnitev, medtem ko bo Gabe Vincent še ostal na stranskem tiru.

Lakerse naslednja tekma čaka v noči na sredo, ko bodo ob 3. uri gostovali pri Phoenix Sunsih.

Dončić nasmejal: Svojo bom podaril Austinu

Slovenski as je sicer v enem izmed zadnjih posnetkov, ki so jih objavili LA Lakersi, znova nasmejal navijače. Ekipa Lakersov je namreč ob vkrcanju na letalo za enega izmed gostovanj košarkarje presenetila z okraski za jelko s podobami košarkarjev. Svojo je z lastno fotografijo dobil tudi Dončić, ki je ob tem pripomnil, da bo svojo podaril Austinu Reavesu, s katerim imata odličen odnos, ki pa ga ves čas zaznamuje šaljivo zbadanje.

