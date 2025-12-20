Sobota, 20. 12. 2025, 22.27
51 minut
NBA
Marcus Smart zaradi sredinca dobil skoraj 30.000 evrov kazni
Košarkar ekipe lige NBA Los Angeles Lakers Marcus Smart je dobil 35.000 dolarjev (29.900 evrov) kazni zaradi neprimerne geste, usmerjene proti sodnikom, poroča športni portal ESPN.
Kazen je dobil zaradi dogodkov na četrtkovi tekmi z Utahom, ki so jo jezerniki dobili s 143:135. Soigralec slovenskega zvezdnika Luke Dončića je med prepirom s sodniki, ko je njegova ekipa pred polčasom še zaostajala s 73:78, enemu od njih nazadnje pokazal sredinec. Na tekmi je zaradi tega dobil tehnično napako, tretjo v sezoni.
Na tej tekmi je Dončić je dosegel 45 točk, 14 podaj in 11 skokov, kar je bil njegov peti trojni dvojček v sezoni.
Za Smarta pa današnja globa ni prva takšna kazen, pred leti je zaradi sredinca, ki ga je pokazal navijaču, že moral plačati 25.000 dolarjev (21.300 evrov).
Dončića, Smarta in soigralce v noči na nedeljo čaka mestni derbi, ko se bodo jezerniki pomerili z LA Clippers.