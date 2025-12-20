Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
20. 12. 2025,
22.27

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Marcus Smart Los Angeles Lakers Liga NBA Liga NBA

Sobota, 20. 12. 2025, 22.27

51 minut

NBA

Marcus Smart zaradi sredinca dobil skoraj 30.000 evrov kazni

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Marcus Smart | Marcus Smart je bil kaznovan zaradi neprimerne geste. | Foto Reuters

Marcus Smart je bil kaznovan zaradi neprimerne geste.

Foto: Reuters

Košarkar ekipe lige NBA Los Angeles Lakers Marcus Smart je dobil 35.000 dolarjev (29.900 evrov) kazni zaradi neprimerne geste, usmerjene proti sodnikom, poroča športni portal ESPN.

Kriss Dunn Luka Dončić
Sportal Dončić proti ekipi, ki je ne mara, brez kar štirih soigralcev

Kazen je dobil zaradi dogodkov na četrtkovi tekmi z Utahom, ki so jo jezerniki dobili s 143:135. Soigralec slovenskega zvezdnika Luke Dončića je med prepirom s sodniki, ko je njegova ekipa pred polčasom še zaostajala s 73:78, enemu od njih nazadnje pokazal sredinec. Na tekmi je zaradi tega dobil tehnično napako, tretjo v sezoni.

Na tej tekmi je Dončić je dosegel 45 točk, 14 podaj in 11 skokov, kar je bil njegov peti trojni dvojček v sezoni.

Za Smarta pa današnja globa ni prva takšna kazen, pred leti je zaradi sredinca, ki ga je pokazal navijaču, že moral plačati 25.000 dolarjev (21.300 evrov).

Dončića, Smarta in soigralce v noči na nedeljo čaka mestni derbi, ko se bodo jezerniki pomerili z LA Clippers.

Preberite še:

Luka Dončić
Sportal Kakšne besede Kralja! Dončića povzdignil v nebo kot še nikoli.
Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Šov izjemnega Dončića za preobrat v zadnji četrtini
Lebron James Dillon Brooks
Sportal Problematični član Phoenixa brez zavor nad LeBrona Jamesa
Marcus Smart Los Angeles Lakers Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.