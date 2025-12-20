Kazen je dobil zaradi dogodkov na četrtkovi tekmi z Utahom, ki so jo jezerniki dobili s 143:135. Soigralec slovenskega zvezdnika Luke Dončića je med prepirom s sodniki, ko je njegova ekipa pred polčasom še zaostajala s 73:78, enemu od njih nazadnje pokazal sredinec. Na tekmi je zaradi tega dobil tehnično napako, tretjo v sezoni.

Na tej tekmi je Dončić je dosegel 45 točk, 14 podaj in 11 skokov, kar je bil njegov peti trojni dvojček v sezoni.

Za Smarta pa današnja globa ni prva takšna kazen, pred leti je zaradi sredinca, ki ga je pokazal navijaču, že moral plačati 25.000 dolarjev (21.300 evrov).

Dončića, Smarta in soigralce v noči na nedeljo čaka mestni derbi, ko se bodo jezerniki pomerili z LA Clippers.

