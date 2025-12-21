Košarkarji Los Angeles Clippers so na mestnem derbiju lige NBA s 103:88 premagali Los Angeles Lakers , pri katerih zaradi poškodbe drugega polčasa ni odigral Luka Dončić. V slačilnici je ostal zaradi poškodbe leve mečne mišice. "Videl sem, da je ob koncu prvega polčasa šepal. Ob polčasu mi je rekel, da ne more nadaljevati. Več ne vem," je po tekmi dejal trener JJ Redick. Ko so novinarji dodatno vrtali vanj, je postal precej nejevoljen.

JJ Redick Foto: Reuters Los Angeles Lakers, ki so v tekmo vstopili s kar 13 zmagami več od Los Angeles Clippers, so zgrešili prvih sedem metov na tekmi in se po hitrem zaostanku niso več pobrali. Niso imeli svojega strelskega večera, iz igre so metali 39-odstotno, samo 16-odstotno za tri točke (6/38). Luka Dončić je v prvem polčasu igral 20 minut, dal 12 točk (met iz igre 4/13). Po glavnem odmoru se ni vrnil iz slačilnice, iz kluba so sporočili, da si je poškodoval mečno mišico na levi nogi. Seveda je bilo Lukovo stanje prvo vprašanje trenerju JJ Redicku na novinarski konferenci po tekmi. "Nimam kaj več informacij. Videl sem, da je ob koncu prvega polčasa šepal. Ob polčasu mi je rekel, da ne more nadaljevati. Več ne vem." Ni videl, kdaj in kako je prišlo do poškodbe. "Ničesar ne vem." Dodatna vprašanja novinarjev mu niso bila všeč. "Oprostite. Bom ponovil, ker niste slišali. Videl sem, da je v drugi četrtini šepal. Ob polčasu mi je rekel, da ne more nadaljevati. Drugih informacij nimam."

Učinek Luke Dončića proti Clippersom: 12 točk (3/7 za 2, 1/6 za 3, 3/5 prosti meti), 5 skokov, 2 asistenci, 0 ukr. žog, 4 izg. žoge v 20 minutah na parketu.

LeBron James je bil s 36 točkami prvi strelec tekme. Foto: Guliverimage Tudi o sami igri Lakersov, ki je bila ena slabših v sezoni, je bil redkobeseden. Kaj bi si želel, da bi bilo drugače? "Da bi šla žoga skozi obroč." In kakšna je bila obramba? "Dobra." Ponosen pa je, da so rezervisti pokazali dovolj borbenosti. So pa tako njega kot igralce jezili sodniki. Na zadnjih dveh tekmah so Lakers zaradi ugovarjanja dobili kar nekaj tehničnih napak. "O konstantnosti sodniških odločitev se bomo morali pogovoriti," je poudaril vidno razburjeni Redick. "Ko podam svoje mnenje, nihče iz vodstva lige ne odgovori. Vsaka sodniška ekipa tudi drugače odloča, kdaj lahko vzamemo trenerski pregled osebnih napak in kdaj ne."

V videu se lahko prepričate, kako slabe volje je bil po tekmi Redick:

Poškodbe, sicer vse lažje narave, so dodobra načele prvo peterko Lakersov. Rui Hachimura je zaradi bolečin v dimljah izpustil prvo tekmo sezone, pričakujejo, da bo odsoten tri do pet dni. Hitro naj bi se vrnila tudi Deandre Ayton (levi komolec) in Austin Reaves (leva mečna mišica). Zaradi bolečin v hrbtu je proti Clippersom manjkal tudi Gabe Vincent. Lakers naslednjo tekmo igrajo v noči na sredo, ko bodo proti Phoenixu končali serijo gostovanj.