Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Nedelja,
21. 12. 2025,
8.30

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Liga NBA Liga NBA LeBron James Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers JJ Redick

Nedelja, 21. 12. 2025, 8.30

10 minut

Poškodba Luke Dončića na tekmi z LA Clippers

Kako hudo je z Luko Dončićem? Trenerju vprašanja niso bila všeč.

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Luka Dončić | Luka Dončić je odigral samo prvi polčas in dal 20 točk. | Foto Reuters

Luka Dončić je odigral samo prvi polčas in dal 20 točk.

Foto: Reuters

Košarkarji Los Angeles Clippers so na mestnem derbiju lige NBA s 103:88 premagali Los Angeles Lakers, pri katerih zaradi poškodbe drugega polčasa ni odigral Luka Dončić. V slačilnici je ostal zaradi poškodbe leve mečne mišice. "Videl sem, da je ob koncu prvega polčasa šepal. Ob polčasu mi je rekel, da ne more nadaljevati. Več ne vem," je po tekmi dejal trener JJ Redick. Ko so novinarji dodatno vrtali vanj, je postal precej nejevoljen.

Luka Dončić Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers
Sportal Lakers nemočni proti eni najslabših ekip, poškodba Luke Dončića

JJ Redick | Foto: Reuters JJ Redick Foto: Reuters Los Angeles Lakers, ki so v tekmo vstopili s kar 13 zmagami več od Los Angeles Clippers, so zgrešili prvih sedem metov na tekmi in se po hitrem zaostanku niso več pobrali. Niso imeli svojega strelskega večera, iz igre so metali 39-odstotno, samo 16-odstotno za tri točke (6/38). Luka Dončić je v prvem polčasu igral 20 minut, dal 12 točk (met iz igre 4/13). Po glavnem odmoru se ni vrnil iz slačilnice, iz kluba so sporočili, da si je poškodoval mečno mišico na levi nogi. Seveda je bilo Lukovo stanje prvo vprašanje trenerju JJ Redicku na novinarski konferenci po tekmi. "Nimam kaj več informacij. Videl sem, da je ob koncu prvega polčasa šepal. Ob polčasu mi je rekel, da ne more nadaljevati. Več ne vem." Ni videl, kdaj in kako je prišlo do poškodbe. "Ničesar ne vem." Dodatna vprašanja novinarjev mu niso bila všeč. "Oprostite. Bom ponovil, ker niste slišali. Videl sem, da je v drugi četrtini šepal. Ob polčasu mi je rekel, da ne more nadaljevati. Drugih informacij nimam."

Učinek Luke Dončića proti Clippersom: 12 točk (3/7 za 2, 1/6 za 3, 3/5 prosti meti), 5 skokov, 2 asistenci, 0 ukr. žog, 4 izg. žoge v 20 minutah na parketu.

LeBron James je bil s 36 točkami prvi strelec tekme. | Foto: Guliverimage LeBron James je bil s 36 točkami prvi strelec tekme. Foto: Guliverimage Tudi o sami igri Lakersov, ki je bila ena slabših v sezoni, je bil redkobeseden. Kaj bi si želel, da bi bilo drugače? "Da bi šla žoga skozi obroč." In kakšna je bila obramba? "Dobra." Ponosen pa je, da so rezervisti pokazali dovolj borbenosti. So pa tako njega kot igralce jezili sodniki. Na zadnjih dveh tekmah so Lakers zaradi ugovarjanja dobili kar nekaj tehničnih napak. "O konstantnosti sodniških odločitev se bomo morali pogovoriti," je poudaril vidno razburjeni Redick. "Ko podam svoje mnenje, nihče iz vodstva lige ne odgovori. Vsaka sodniška ekipa tudi drugače odloča, kdaj lahko vzamemo trenerski pregled osebnih napak in kdaj ne."

V videu se lahko prepričate, kako slabe volje je bil po tekmi Redick:

Poškodbe, sicer vse lažje narave, so dodobra načele prvo peterko Lakersov. Rui Hachimura je zaradi bolečin v dimljah izpustil prvo tekmo sezone, pričakujejo, da bo odsoten tri do pet dni. Hitro naj bi se vrnila tudi Deandre Ayton (levi komolec) in Austin Reaves (leva mečna mišica). Zaradi bolečin v hrbtu je proti Clippersom manjkal tudi Gabe Vincent. Lakers naslednjo tekmo igrajo v noči na sredo, ko bodo proti Phoenixu končali serijo gostovanj.

Luka Dončić
Sportal Kakšne besede Kralja! Dončića povzdignil v nebo kot še nikoli.
Anthony Edwards
Sportal Sladko maščevanje Minnesote na domačem terenu #video
Marcus Smart
Sportal Visoka denarna kazen za Dončićevega soigralca
Liga NBA Liga NBA LeBron James Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers JJ Redick
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.