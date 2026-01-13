"Tokrat so prišli nenapovedano. Dejansko tvegajo, ker ne vedo, ali bom doma ali ne," nam je o pogostih dopinških obiskih povedala naša trenutno najboljša kajakašica na mirnih vodah Anja Apollonio.

Anja je dan pred prvenstvom zaradi hude bolezni izgubila očeta in nato tekmovala zanj. Foto: Osebni arhiv

Anja Apollonio je lani spisala posebno zgodbo. V spomladanskem delu sezone je osvojila kolajno na svetovnem pokalu, nadaljevala z novim odličjem na članskem evropskem prvenstvu v Račicah, sezono pa končala še s srebrom na svetovnem prvenstvu na 200-metrski razdalji. Dosežek je bil še toliko večji, saj je le dan pred prvenstvom zaradi hude bolezni izgubila očeta in nato tekmovala zanj. Obeležila pa je še en pomemben dogodek: na Maldivih se je poročila z dolgoletnim partnerjem.

Letos je imela malce daljši odmor, ki ji je prišel še kako prav. Foto: Osebni arhiv

Primorska kajakašica se že vneto pripravlja na novo sezono. Zmotili smo jo ravno med pripravljanjem kosila in kot nam je razkrila, ji ob družinskem življenju, Anja ima namreč tudi sina, ne zmanjka energije. A vseeno pride dan, ko si med treningi tudi ona vzame počitek na kavču.

"Trenirati sem začela takoj po poroki. Poročila sva se na Maldivih, ampak tam še ni bilo uradno, tako da sva se teden dni za tem poročila še doma. Pravzaprav sem trenirati začela 20. oktobra. Imela sem nekoliko daljši odmor in moram povedati, da mi je zelo ustrezal. A ob vrnitvi na treninge sem imela res veliko veselje, ki še kar traja. To me veseli," nam je v uvodu povedala sogovornica in dodala, da s partnerjem poroke nista skrivala.

"Nisem imela niti časa naznanjati, da se bova poročila v tujini. To je bilo bolj za naju, torej da sva bila sama s sinom. To ni bila nobena skrivnost. Vse je isto, samo večkrat sem se pošalila, da je bil samo strošek, ker sem morala menjati dokumente (smeh, op. p.)."

Družinska fotografija z Maldivov Foto: Osebni arhiv

V Afriko odhaja sama: "Če smo lani zdržali, bomo tudi letos"

Anja to obdobje trenira na suhem, v začetku februarja pa za tri tedne odhaja na priprave v Afriko, kjer bo trenirala s slovaško ekipo. Očitno Afrika postaja zelo priljubljena destinacija za priprave kajakašev na mirnih vodah, saj je slovenska kajakašica zadnji trenutek izvedela, da je še mesto zanjo, ob tem pa spoznala, da mora v prihodnje priprave načrtovati že prej.

"V Afriko grem sama. Težko bo, ker bo sin doma. Ampak res ne želimo prekiniti njegovega ritma življenja. Torej da je v vrtcu in da ima ob sebi stare starše. Zato smo se odločili, da grem v Afriko samo jaz. Marca se mi bosta za dva tedna pridružila v Sabaudii. Malo bomo kombinirali, a če smo lani zdržali, bomo tudi letos."

Z Mio Medved imata resne načrte za olimpijske igre. Foto: Nina Jelenc

Še vseeno bo to zelo težka pot

Lani sta s kajakašico Mio Medved ugotovili, da jima gre v dvojcu zelo dobro, zato bosta to zgodbo nadaljevali. Njun cilj je uvrstitev na olimpijske igre, kjer je Anja enkrat že tekmovala, a takrat se ji je nastop povsem ponesrečil.

"Po novem se bodo zbirale točke za olimpijske igre. Sistem je zelo zapleten, a nekako smo ugotovili, da je največ možnosti, da se uvrstiva na olimpijske igre v dvojcu. Še vseeno bo to zelo težka pot. Delali bova za to, da zbereva točke, ampak pomembno bo, kako se bova ujeli v čolnu … Obe imava odprte poti glede na to, da veslava tudi v enojcu. Ne nameravam se osredotočiti samo na eno stvar, če lahko rezultate dosegam tudi v kakšni drugi disciplini," nam pove 32-letna slovenska športnica in razkrije, da jima bo v novi sezoni pri pripravah pomagal tudi Jošt Zakrajšek, zdaj že nekdanji kajakaš na mirnih vodah.

Če zvoni ob šestih zjutraj, že ve, kdo je Obiski dopinške kontrole so vse pogostejši. Foto: Osebni arhiv

Anja se je v vseh teh letih že navadila na vse pogostejše obiske dopinške kontrole. Ničkolikokrat so jo že obiskali v zgodnjih jutranjih urah, nazadnje pa so prišli 5. januarja v večernih urah.

"Prišli so nenapovedano. Dejansko tvegajo, ker ne vedo, ali bom doma ali ne. Sama niti ne pogledam, kdo zvoni, ampak samo odprem vrata. Pravzaprav mi je vseeno, ker nimam ničesar skrivati. Lahko pa rečem, da več medalj ko imam, pogosteje me obiščejo. Verjetno kaj sumijo, meni pa to ni nobena težava. Pravzaprav mi je v veselje, da prepoznajo moje dosežke, tudi če kdo misli, da niso doseženi pošteno. Res me ne moti. Če zvoni ob šestih zjutraj, že vem, kdo je. Nič takšnega ni in lahko rečem, da se že kar poznamo (smeh, op. p.). Najverjetneje bodo tudi v Afriki. Tudi tam jih pričakujem," je pogovor sklenila Anja Apollonio.

