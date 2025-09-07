Mednarodna kajakaška zveza (ICF) je Kajakaško zvezo Slovenije uradno obvestila, da bodo Anja Osterman, Mia Medved, Anže Urankar in Rok Šmit naknadno prejeli bronasto kolajno svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah, ki je potekalo lani avgusta v Uzbekistanu. Portugalska posadka je bila zaradi kršitve protidopinških pravil namreč naknadno diskvalificirana.

Uzbekistanski Samarkand je lani avgusta gostil svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah v neolimpijskih disciplinah, kjer so slovenski reprezentanti in reprezentantke dosegli nekaj odličnih uvrstitev, med njimi četrti mešanega dvojca Mia Medved – Rok Šmit in mešanega četverca, v katerem so veslali Mia Medved, Anja Osterman, Anže Urankar in Rok Šmit. Slednji se bodo po dobrem letu lahko razveselili kolajne, saj so tretjeuvrščene Portugalce zaradi kršitve protidopinških pravil diskvalificirali. Lani se je Slovencem kolajna izmuznila za dobre pol sekunde.

Za portugalsko so na tekmi mešanih četvercev na 500 metrov veslali Teresa Portela, Fernando Pimenta, Messias Baptista in Francisca Laia. Slednja je kršila protidopinška pravila ter po postopku prejela suspenz, ki ga ni izpodbijala. Suspenz velja od 30. maja 2025 do 29. maja 2029, prav tako pa so jo diskvalificirali v vseh tekmovanjih od 25. avgusta 2024 dalje.

Francisca Laia je bila celo športnica Portugalske

Francisca Laia, ki je sicer leta 2018 diplomirala iz medicine na univerzi v Coimbri in jo je istega leta portugalska akademska športna zveza razglasila za športnico leta, je bila na testiranju v okviru svetovnega prvenstva v Samarkandu pozitivna na anabolični androgeni steroid dehidroklorometiltestosteron (DHCMT). Ta je na Listi prepovedanih snovi in postopkov uvrščen v razred S1.1 – anabolični androgeni steroidi. Prepoved velja tako v času tekmovanj kot izven njih. Gre za sintetično zdravilo, ki posnema učinke testosterona v telesu ter spodbuja rast mišične mase in moč. Poleg izboljšanja zmogljivosti v disciplinah, ki temeljijo na moči, lahko pripomore tudi k boljšim rezultatom v vzdržljivostnih disciplinah, saj ugodno vpliva na moč, mišično rast, hitrost in regeneracijo.

Naslov svetovnih prvakov na tekmi mešanih četvercev so si sicer priveslali beloruski tekmovalci, ki so nastopali pod nevtralno zastavo - Nadzeja Kušner, Volha Kudženka, Vladislav Kravec in Dmitri Natinčik. Srebro pa je pripadlo Madžarom Lauri Ujfalvi, Emese Kohalmi, Marku Opavszkemu in Gergelyju Baloghu.

Francisca Laia je skupaj s Tereso Portelo v Uzbekistanu osvojila kolajno tudi v ženskem dvojcu na 200 metrov, kjer sta bili drugi, tako da so tudi v tem primeru dvojec diskvalificirali, s tem pa sta Anja Osterman in Mia Medved s sedmega napredovali na šesto mesto.

