Za Luko Božiča, slovenskega kanuista na divjih vodah, očitno ni ovir. Ne mraz ne sneg, saj se je tudi v tem vremenu odpravil na vodo in opravil trening.

Luka Božič je v zadnjih letih eden najboljših kanuistov na svetu, a njegovi uspehi so trdo prigarani. Luka je namreč eden najbolj pridnih športnikov, saj je bil znan po tem, da so ga morali pri treningih držati nazaj. V več pogovorih nam je povedal, da se je čez leta umiril in da danes trenira veliko bolj preudarno.

To pa še ne pomeni, da ne trenira zavzeto. V teh dneh, ko smo bili priča slabemu vremenu in močnemu sneženju, se je 34-letni kanuist vseeno odpravil na vodo in treniral v mirnem delu tacenskega kanala. Ob tem je na družbenih omrežjih zapisal: "Kako čudovit dan."

Verjetno pa ni bil edini od divjevodašev, ki so se ta dan odpravil na vodo in opravili trening. Da, vrhunski šport danes zahteva veliko odrekanja in garanja.

Foto: Toni Konrad

Povprečna sezona in hotel

Primorski kanuist je že dolgo časa vpet v ta šport. Uspehe v članski karieri je začel dosegati že pri 18 letih. Za letošnjo sezono pravi, da je bila povprečna, a je bil na koncu vseeno zadovoljen s svojimi rezultati.

"Če pogledam na pretekle sezone in vse, kar sem dosegel, bi rekel, da je bila sezona povprečna. Glede na celotno situacijo, tudi s svetovnim prvenstvom, pa moram reči, da sem bil na koncu zadovoljen. Sedmo mesto je vrhunski rezultat. Zelo malo je manjkalo do medalje, v bistvu ena napaka čisto na koncu proge," nam je v nedavnem pogovoru povedal Božič, ki se je skupaj z ženo lotil ambicioznega projekta.

