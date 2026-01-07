Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

7. 1. 2026,
11.47

Sreda, 7. 1. 2026, 11.47

42 minut

Za Luko Božiča ni ovir #video

B. B.

kajak kanu, Tacen, Luka Božič | Luka Božič se na vodo odpravi tudi v mrazu in snegu. | Foto Aleš Fevžer

Luka Božič se na vodo odpravi tudi v mrazu in snegu.

Foto: Aleš Fevžer

Za Luko Božiča, slovenskega kanuista na divjih vodah, očitno ni ovir. Ne mraz ne sneg, saj se je tudi v tem vremenu odpravil na vodo in opravil trening.

Luka Božič je v zadnjih letih eden najboljših kanuistov na svetu, a njegovi uspehi so trdo prigarani. Luka je namreč eden najbolj pridnih športnikov, saj je bil znan po tem, da so ga morali pri treningih držati nazaj. V več pogovorih nam je povedal, da se je čez leta umiril in da danes trenira veliko bolj preudarno.

To pa še ne pomeni, da ne trenira zavzeto. V teh dneh, ko smo bili priča slabemu vremenu in močnemu sneženju, se je 34-letni kanuist vseeno odpravil na vodo in treniral v mirnem delu tacenskega kanala. Ob tem je na družbenih omrežjih zapisal: "Kako čudovit dan."

Verjetno pa ni bil edini od divjevodašev, ki so se ta dan odpravil na vodo in opravili trening. Da, vrhunski šport danes zahteva veliko odrekanja in garanja.

Luka Božič | Foto: Toni Konrad Foto: Toni Konrad

Povprečna sezona in hotel

Primorski kanuist je že dolgo časa vpet v ta šport. Uspehe v članski karieri je začel dosegati že pri 18 letih. Za letošnjo sezono pravi, da je bila povprečna, a je bil na koncu vseeno zadovoljen s svojimi rezultati.

"Če pogledam na pretekle sezone in vse, kar sem dosegel, bi rekel, da je bila sezona povprečna. Glede na celotno situacijo, tudi s svetovnim prvenstvom, pa moram reči, da sem bil na koncu zadovoljen. Sedmo mesto je vrhunski rezultat. Zelo malo je manjkalo do medalje, v bistvu ena napaka čisto na koncu proge," nam je v nedavnem pogovoru povedal Božič, ki se je skupaj z ženo lotil ambicioznega projekta.

