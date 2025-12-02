Sezona 2025 je znova prinesla številne uspehe slovenskih reprezentantk in reprezentantov v kajaku in kanuju tako na divjih kot mirnih vodah, in sicer med člani, mlajšimi člani in mladinci. V zahtevni konkurenci sta se letos naslovov najboljših športnikov leta Kajakaške zveze Slovenije na prireditvi v Celju veselila sprinterka na mirnih vodah Anja Apollonio, še nedavno Osterman, in spustaš na divjih vodah Anže Urankar.

Najboljša športnica leta KZS in najboljša tekmovalka na mirnih vodah Anja Apollonio, ki smo jo na letošnjih tekmovanjih še spremljali pod imenom Anja Osterman, je sezono sklenila z novimi kariernimi uspehi. V spomladanskem delu sezone je osvojila kolajno na svetovnem pokalu, nadaljevala z novim odličjem na članskem evropskem prvenstvu v Račicah, sezono pa končala še s srebrom na svetovnem prvenstvu na 200-metrski razdalji. Dosežek je bil še toliko večji, saj je le dan pred prvenstvom zaradi hude bolezni izgubila očeta in nato tekmovala zanj.

Anže Urankar je letos še tretjič zapored postal svetovni prvak. Foto: Bojan Puhek

Naziv najboljšega športnika leta KZS je tokrat pripadel Anžetu Urankarju, ki je še tretjič zapored, četrtič v karieri, postal svetovni prvak v sprintu na divjih vodah. Ob tem je osvojil še ekipni naslov svetovnih prvakov skupaj z Nejcem Žnidarčičem in Tjašem Tilom Kupschem ter naslov evropskih ekipnih prvakov v klasičnem spustu in sprintu na divjih vodah skupaj z Nejcem Žnidarčičem in Simonom Ovnom.

Tako Anja Apollonio kot Anže Urankar sta se letos razveselila še kolajne svetovnega prvenstva v mešanem kajakaškem četvercu z lanskega SP v Uzbekistanu, kjer sta bila v posadki še Mia Medved in Rok Šmit, saj je bila portugalska ekipa zaradi dopinške kršitve diskvalificirana, slovenska zasedba pa je odličje prejela naknadno.

Ajda Novak Foto: Grega Valančič

Ajda Novak, dobitnica dveh kolajn na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Avstraliji, srebrne v posamičnem kajakaškem krosu in bronaste na ekipni tekmi kajakašic, je prejela nagrado za najboljšo tekmovalko leta na divjih vodah. Letos je v kajakaškem krosu osvojila kolajno tudi na svetovnem pokalu v Franciji.

Najboljši tekmovalec leta na mirnih vodah je postal Anže Pikon, ki je osvojil kolajni na prvenstvih do 23 let. V kajaku na 200 metrov je postal evropski podprvak med mlajšimi člani, na svetovnem prvenstvu pa si je skupaj z Matevžem Manfredo priveslal še bron v K2 500 do 23 let.

Eva Alina Hočevar Foto: Nina Jelenc Naziva najboljše mlade tekmovalke se je veselila Eva Alina Hočevar, najboljši mladi tekmovalec pa je njen mlajši brat Žiga Lin Hočevar. Oba sta letos blestela na vseh tekmovanjih, na katerih sta nastopila. Osvajala sta kolajne na članskih prvenstvih, pa tudi na prvenstvih za mladince in mlajše člane, kjer sta se okitila z naslovi svetovnih prvakov, izjemo sezono pa dopolnila tudi s srebrnimi in bronastimi odličji. Skupaj sta letos družini Hočevar na prvenstvih priveslala 17 kolajn, ob tem pa sta bila na zmagovalnem odru še na tekmah svetovnega pokala.

Najboljši trener leta je Maks Frančeškin, glavni trener spustaške reprezentance, katerega varovanci so osvajali kolajne tako na članskih prvenstvih kot na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Solkanu.

Vsi prej omenjeni tekmovalci so prejeli tudi priznanja za odlične dosežke v letošnjem letu, poleg njih pa še Nejc Žnidarčič, letošnji evropski prvak in svetovni podprvak v sprintu na divjih vodah, Simon Oven, evropski prvak v klasičnem spustu, Martin Srabotnik, dobitnik posamične kolajne na EP v Parizu, Benjamin Savšek, Luka Božič, Lea Novak, Tjaš Til Kupsch, Jan Ločnikar, Matevž Manfreda, Matija Preskar, Jon Šenk, Ana Šteblaj, Hana Bedernjak, Maša Simončič, Špela Marinko, Tadej Tilinger in Tjaš Velikonja.

Na prireditvi so se celjski kajakaši zahvalili dolgoletnim podpornikom kluba, direktorjema Klemnu Seniču in Iztoku Govcu.

Kajakaška zveza pa ni nagradila le športnikov in športnic, temveč tudi dolgoletne in neutrudne kajakaške delavce. Zlato plaketo za zasluge so podelili Vladimirju Jakominu, srebrno plaketo je dobil predsednik celjskega kluba Dušan Konda, bronasti plaketi pa sta prejela Slavko Kolar in Dejan Jakomin.

Preberite še: