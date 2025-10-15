"Take male rokice pa so že spremenile moj svet, bolj kot sem si lahko predstavljala," je na družbenih omrežjih zapisala Eva Terčelj, naša zelo uspešna kajakašica na divjih vodah.

Eva Terčelj, kajakašica na divjih vodah, je pred časom prvič postala mama in očitno zelo uživa v tej vlogi. Kot je zapisala na družbenih omrežjih zapisala, se ji svet povsem spremenil.

Eva Terčelj je letos aprila na novinarski konferenci sporočila, da bo njena sezone nekoliko drugačna. "Letošnja sezona bo zame videti malo drugače. Pravzaprav izpuščam tekmovalno sezono zaradi nosečnosti oziroma pričakujem naraščaj," in s tem šokirala tudi svoje reprezentančne kolege, ki o tem niso nič vedeli.

Kaj nam je Eva Terčelj povedala spomladi, ko je razkrila, da bo postala mama?

Eva Terčelj je spomladi presenetila vse zbrane na novinarski konferenci. Foto: Ana Kovač

Eva Terčelj že dolgo časa sodi v vrh svetovnega kajaka na divji vodah. V njeni vitrini se je v vseh teh letih nabralo že kar nekaj izjemnih uspehov, med drugim tudi naslov svetovne prvakinje iz leta 2019 v La Seu d'Urgellu. Ljubljančanka nam je ob zadnjem našem pogovoru zaupala, da bi se rada vrnila na brzice in kajakaška vrata.

"Vidim, da se da. Uživam v veslanju in športu. Dokazujem, da sem še vedno na najvišji ravni in da, želim se vrniti že v prihodnji sezoni. Sicer nikoli ne veš, kako bo vse skupaj šlo, ampak načeloma imam načrt, da spustim letošnjo sezono in se v naslednji sezoni poskušam normalno vrniti," nam je spomladi povedala Terčelj, ki je dejala, da se bo vrnitvi obrnila po marsikateri nasvet. Zelo vesela sem, da so okoli ljudje, ki mi lahko pomagajo pri tem in morda pokažejo kakšno rešitev."

