Nemška tekaška zvezdnica zaradi dopinga ob olimpijske igre

Nemška smučarska tekačica Victoria Carl bo po informacijah Nemške smučarske zveze (DSV) izpustila olimpijske igre v Milanu in Cortini, danes piše nemška tiskovna agencija dpa. Olimpijska prvakinja v ekipnem sprintu iz Pekinga 2022 je bila marca pozitivna na dopinškem testu, junija pa je bila začasno suspendirana brez izreka dokončne kazni.

Tridesetletna Nemka je bila marca zunaj tekmovanj po odvzetem vzorcu pozitivna na klenbuterol, DSV pa je takrat dejal, da tekačica po zdravniški napaki snovi ni vzela namerno in ji tako ne bi smeli prepovedati nastopa na prihodnjih olimpijskih igrah.

"Kot trenutno kaže, se Victoria Carl ne bo mogla udeležiti olimpijskih iger prihodnje leto v Milanu in Cortini," pa je v izjavi za Süddeutsche Zeitung natanko pet mesecev kasneje sporočila krovna nemška zveza.

Carl je na zadnjih OI v Pekingu pred slabimi štirimi leti osvojila zlato v ekipnem sprintu skupaj s Katharino Hennig, v klasični štafetni preizkušnji pa je z ekipo osvojila srebro. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Trondheimu je bila z ekipo bronasta, pred dvema letoma na SP v Planici pa srebrna. Minulo sezono svetovnega pokala je sklenila na drugem mestu v seštevku.

"Še vedno težko sprejmem, da sta malomarnost in nepravilna zdravniška obravnava razbila moje olimpijske sanje," je po pisanju dpa dejala Carl in dodala: "Že tako je bilo zelo težko, a sem upala, da se bo vse dobro izteklo."

Za zdaj še ni jasno, kdaj bodo pristojni organi odločili o dolžini prepovedi nastopanja 30-letne Nemke.

Preberite še: