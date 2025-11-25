Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
25. 11. 2025,
15.46

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Milano Cortina 2026 smučarski tek Nemčija doping Victoria Carl

Torek, 25. 11. 2025, 15.46

38 minut

Victoria Carl

Nemška tekaška zvezdnica zaradi dopinga ob olimpijske igre

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Katharina Henning in Victoria Carl | Katharina Henning in Victoria Carl (desno) sta se v Pekingu veselili olimpijskega naslova. | Foto Guliverimage

Katharina Henning in Victoria Carl (desno) sta se v Pekingu veselili olimpijskega naslova.

Foto: Guliverimage

Nemška smučarska tekačica Victoria Carl bo po informacijah Nemške smučarske zveze (DSV) izpustila olimpijske igre v Milanu in Cortini, danes piše nemška tiskovna agencija dpa. Olimpijska prvakinja v ekipnem sprintu iz Pekinga 2022 je bila marca pozitivna na dopinškem testu, junija pa je bila začasno suspendirana brez izreka dokončne kazni.

Tridesetletna Nemka je bila marca zunaj tekmovanj po odvzetem vzorcu pozitivna na klenbuterol, DSV pa je takrat dejal, da tekačica po zdravniški napaki snovi ni vzela namerno in ji tako ne bi smeli prepovedati nastopa na prihodnjih olimpijskih igrah.

"Kot trenutno kaže, se Victoria Carl ne bo mogla udeležiti olimpijskih iger prihodnje leto v Milanu in Cortini," pa je v izjavi za Süddeutsche Zeitung natanko pet mesecev kasneje sporočila krovna nemška zveza.

Carl je na zadnjih OI v Pekingu pred slabimi štirimi leti osvojila zlato v ekipnem sprintu skupaj s Katharino Hennig, v klasični štafetni preizkušnji pa je z ekipo osvojila srebro. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Trondheimu je bila z ekipo bronasta, pred dvema letoma na SP v Planici pa srebrna. Minulo sezono svetovnega pokala je sklenila na drugem mestu v seštevku.

"Še vedno težko sprejmem, da sta malomarnost in nepravilna zdravniška obravnava razbila moje olimpijske sanje," je po pisanju dpa dejala Carl in dodala: "Že tako je bilo zelo težko, a sem upala, da se bo vse dobro izteklo."

Za zdaj še ni jasno, kdaj bodo pristojni organi odločili o dolžini prepovedi nastopanja 30-letne Nemke.

Preberite še:

Marvin Bracy
Sportal Nekdanji svetovni podprvak suspendiran zaradi dopinga
Tetjana Pilipčuk
Sportal Tetjani Pilipčuk zaradi kršitve protidopinških pravil dve leti prepovedi tekmovanja
Oier Lazkano
Sportal Oier Lazkano po suspenzu prekinil molk: Nedolžen sem
Milano Cortina 2026 smučarski tek Nemčija doping Victoria Carl
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.