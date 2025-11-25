Nemška policija je v ponedeljek sporočila, da je aretirala par, osumljen kraje kovancev iz parkirnih avtomatov v mestu Kempten v vrednosti več kot milijon evrov, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. Moškega sumijo 720 primerov tatvine, njegovo ženo pa prav toliko primerov pomoči pri kaznivem dejanju.

Organi pregona so moškega začeli preiskovati potem, ko so oktobra prejeli obvestilo banke o sumu pranja denarja. Banka je namreč zaznala ponavljajoče pologe denarja na več bančnih računov.

Moški je mestni uslužbenec, zadolžen za praznjenje denarja iz parkomatov

Moški, ki je mestni uslužbenec, zadolžen za praznjenje denarja iz parkomatov, naj bi serijsko kradel kovance, sumijo na tožilstvu. Ukraden denar naj bi polagal na bančne račune, do katerih je imela dostop tudi njegova žena.

Župan Kemptna Thomas Kiechle je bil zgrožen in pretresen zaradi obtožb na račun mestnega uslužbenca. "Seveda podpiram državno tožilstvo in policijo pri temeljiti preiskavi obtožb," je Kiechle sporočil v izjavi. Zaradi varovanja zasebnosti in interesa preiskave drugih informacij ni mogel razkriti.