Skupina Domel se v zadnjih letih sooča z zahtevnimi razmerami in je lani zabeležila nadaljnji padec prihodkov, zlasti na programu avtomobilske industrije. Ta mesec so zaradi optimizacije zalog izdelkov zmanjšali obseg proizvodnje za določen del podjetja. Tako zaposleni ob petkih porabijo ure ali dopust oziroma so napoteni na čakanje na delo.

Kot je za STA pojasnil predsednik uprave Domel Holdinga Matjaž Čemažar, je stanje naročil stabilno, vendar je na nižjih ravneh od kapacitet podjetja. Državna shema subvencioniranega skrajšanega delovnika medtem še ni bila aktivirana. "Glede državne sheme pomoči lahko rečem le, da bo koristna, če bo ustrezno vpeljana in s pogoji ne bo omejevala naše prilagodljivosti na spremembe na trgu," je izpostavil Čemažar.

Domel se že nekaj let sooča z zahtevnimi razmerami na trgu. Kot je v konsolidiranem letnem poročilu skupine za lansko leto pojasnil Čemažar, so leto 2024 v veliki meri zaznamovali učinki energetskih pretresov, ki so se začeli že v letu 2022 po spletu negativnih okoliščin, ki so povzročile visoke dvige cen energentov.

"Z visokimi stroški energentov je predvsem energetsko intenzivna industrija v EU izgubila konkurenčnost. Posledično se je gospodarsko ozračje slabšalo in na rob recesije potisnilo tudi za Domel zelo pomemben trg, Nemčijo. Poslovanje skupine Domel je v veliki meri vpeto v svetovno gospodarstvo, zato globalni trendi močno vplivajo na naše poslovanje," je izpostavil Čemažar.

Lani slabše kot predlani, letos z višjimi načrti

Skupina Domel je lansko leto sklenila pozitivno, a s slabšim rezultatom kot v letu 2023 in kot je bil načrtovan. Skupina je ustvarila za 182 milijonov prihodkov od prodaje oziroma 186,5 milijona evrov vseh prihodkov ter 4,6 milijona evrov čistega dobička. Obseg prodaje se je v primerjavi z letom pred tem zmanjšal za 6,7 odstotka, dobiček pa je ostal na skoraj enaki ravni. V načrtu za letošnje leto so si zadali 184,5 milijona evrov prihodkov od prodaje in 9,3 milijona evrov čistega dobička.

Največji del prihodkov skupine je ustvarila slovenska proizvodna družba Domel, kjer so lani investirali 11,5 milijona evrov, in sicer v proizvajanje novih proizvodov, avtomatizacijo proizvodnje, povečanje produktivnosti, izboljšanje delovnih pogojev in kakovost proizvodov. Na vseh programih so na trg poslali več novih izdelkov, s katerimi Domel širi paleto hitro vrtečih elektronsko komutiranih motorjev s poudarkom na nižji moči, večjem izkoristku in znižanju mase ter hrupa.

Delež programa sesalnih enot v prihodkih od prodaje se je zvišal za štiri odstotke v primerjavi z letom 2023 in je znašal 29 odstotkov, vrednostno pa se je prodaja sesalnih enot povečala za štiri milijone evrov. Na programu avtomobilske industrije se je prodaja znižala za 17 odstotkov. Na področju elektronsko komutiranih programov pa so nadaljevali aktivno trženje, a kljub temu beležili upad prodaje.

Nemčija ostaja najpomembnejši trg

Največji delež prihodkov od prodaje je družba ustvarila na evropskih trgih. Nemčija z 22-odstotnim deležem v prihodkih od prodaje ostaja Domelov najpomembnejši trg, pri čemer je bila vrednost prodaje v to državo lani enaka kot v letu 2023. Sledijo Romunija s 13-odstotnim deležem, domači trg in Avstrija.

Družba Domel je imela konec lanskega leta 1.103 zaposlene, celotna skupina pa 1.383, od tega 1.241 v Sloveniji, 38 na Kitajskem in 104 v Srbiji. Povprečno število zaposlenih v celotni skupini je lani znašala 1.335, v letu pred tem pa 1.432.

Tudi letos so pogoji poslovanja Domela na finančnem in gospodarskem področju zelo zahtevni. Prednostne naloge so ohranjanje zadostne ravni dobičkonosnosti in posledično zagotavljanje finančnih sredstev za stabilno poslovanje in izpeljavo dogovorjenih razvojno-investicijskih projektov.

Domelova konkurenčnost temelji tudi na lastnih visoko razvitih in okolju neškodljivih tehnologijah, robotizaciji in sistemu inoviranja vseh zaposlenih. Trženje in proizvodnja se usmerjata na kompleksnejši sestav in na rast na trgih ter panogah, ki omogočajo višjo dodano vrednost. Vizija Domela je biti eden od vodilnih proizvajalcev elektro motorjev in pogonov ter ohraniti vodilno vlogo na trgu sesalnih enot.