Vodenje Doma starejših Rakičan je po zahtevnem dogajanju v zavodu kot vršilec dolžnosti direktorja prevzel Vilko Kolbl. Po dveh tednih, odkar je na položaju, je za STA ocenil, da se razmere po notranjih napetostih umirjajo, pred vodstvom pa ostajajo precejšnji finančni in pravni izzivi.

Med zaposlenimi, ki jih je skupaj 243, Kolbl zaznava več pripravljenosti na sodelovanje kot v preteklih mesecih. Po njegovih besedah so se odnosi začeli stabilizirati, svet zavoda pa bo na njegov predlog naročil neodvisno revizijo poslovanja. Kot pravi, si želi, da se iz doma "znova slišijo dobre novice".

Največje breme je izguba zavoda v višini skoraj treh milijonov evrov, ki po Kolblovih besedah izhaja predvsem iz stroškov začasnih namestitev stanovalcev v hotelu Diana v času prenove enega največjih socialnovarstvenih zavodov v državi.

"Prejšnje vodstvo naj bi z ministrstvom doseglo dogovor, da bo država ta del stroškov pokrila," je pojasnil Kolbl. V kratkem bo imel sestanek v kabinetu ministra, kjer bo skušal doseči čimprejšnje pokritje največjega dela izgube. Ob tem je poudaril, da dom trenutno posluje pozitivno, težave povzroča denarni tok zaradi bremen iz preteklosti.

Zavod vpleten v več sodnih postopkov

Zavod je vpleten tudi v več sodnih postopkov. Najobsežnejši je gospodarski spor z družbo Prekmurka, lastnico hotela Diana. Ta od doma zahteva plačilo najemnine tudi za čas po tem, ko je dom decembra lani stanovalce preselil nazaj v matično enoto.

Mesečna najemnina, ki naj bi jo dom plačal lastniku, znaša skoraj 40 tisoč evrov, kar za obdobje od 1. januarja 2024 do danes pomeni približno 960 tisoč evrov zahtevka, je povedal Kolbl. Glavna obravnava na sodišču se je v tem primeru začela 13. novembra, zaslišanja prič pa so razpisana v januarju.

Drugi postopek se nanaša na smrt ene od stanovalk, poteka pa na zahtevo svojcev. Po Kolblovih pojasnilih dom v postopku ni tožen kot pravna oseba; zadeva se nanaša na posameznega zaposlenega. Notranji strokovni nadzor, ki ga je s tem v zvezi izvedlo prejšnje vodstvo, je ugotovil manjšo strokovno napako pri ravnanju z zdravili, vendar po ugotovitvah komisije napaka ni bila vzrok smrti, je dodal.

"Zdravstvena nega v zavodu deluje skladno s strokovnimi standardi," je poudaril Kolbl. V rednih inšpekcijskih nadzorih po njegovih zatrdilih niso ugotovili večjih nepravilnosti.

V zavodu potekata dve veliki investiciji

V zavodu medtem potekata dve veliki investiciji. Prenavljajo enoto v Dobrovniku, kjer bodo pridobili novih 44 postelj in okoli 20 novih zaposlitev. Odprtje je predvideno jeseni prihodnje leto. V Črenšovcih pa obnavljajo objekt v lasti občine, ki ga bo dom najel za izvajanje institucionalnega varstva. Enota bo imela 26 mest in okoli 12 novih zaposlitev, dokončanje del pa je predvideno oktobra 2026.

Kolbl je izpostavil tudi uvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Vsi stanovalci doma so soglasja za vključitev vanjo že podpisali, dokumentacijo so posredovali na CSD Ljubljana. Po njegovih besedah bo za številne uporabnike bivanje v okviru dolgotrajne oskrbe cenejše, zaradi česar tudi pričakuje, da se bodo nekateri slovenski državljani, ki so trenutno nastanjeni na Hrvaškem, odločili za vrnitev v slovenske domove.

Dom skoraj polno zaseden

Dom Rakičan je skoraj polno zaseden; v matični enoti je pet prostih mest, v enoti Elizabeta v Murski Soboti tri. "Medtem pa imamo 261 vlog za dom," je še povedal Kolbl.