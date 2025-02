Na ministrstvu za solidarno prihodnost pridobivajo dodatne informacije o tem, ali ima direktor Doma starejših Rakičan še zaupanje ministrstva in ministra Simona Maljevca. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu, kjer so seznanjeni tudi z ovadbo zoper direktorja, se bo Maljevac glede zaupanja Zoranu Hoblaju izrekel po končanih postopkih.