Golob v domu starejših: Okostnjaki iz časov prejšnje vlade padajo in padajo

"Z direktorjem sva govorila o marsičem, tudi o odprtih zadevah, ki se vlečejo žal še iz časov pandemije. Okostnjaki iz tistih časov, iz časov prejšnje vlade, padajo in padajo in tudi finančna situacija v Domu Danice Vogrinec je danes slabša, kot bi lahko bila, če bi se takrat zadeve peljale vsaj približno v skladu s potrebami in pričakovanji," je v izjavi za medije po srečanju dejal premier.

Dom toži državo za nekaj manj kot milijon evrov

Dom toži državo za nekaj manj kot milijon evrov, ker od zdravstvene zavarovalnice ni prejel celotnega povračila stroškov dela osebja med epidemijo. "Zavzel se bom za to, da se ta zadeva poravna po prijateljski poti. Nenazadnje gre za dva subjekta, ki sta oba v javnem interesu, in verjamem, da bomo našli rešitev, ki bo sprejemljiva in koristna za oboje," je povedal Golob.

"Premier bo poskušal narediti vse, da se še pred samimi pravdami oz. sodnimi postopki zadeva reši sporazumno oziroma dogovorno," je bil po pogovoru optimističen direktor Slavič.

Spregovorila sta tudi o kadrovskih težavah

S premierjem sta govorila tudi o težavah s kadri v domovih za starejše. "Moj obisk je namenjen temu, da izkažem spoštovanje najprej do vseh zaposlenih, tudi vodstva, ker res nesebično in predano skrbijo za starejšo generacijo, za tiste, ki so v resnici zgradili družbo, v kateri danes živimo," je dejal Golob.

Kot je povedal, je eden od pomembnih premikov, ki jih je dosegla njegova vlada, plačna reforma za javni sektor. "Verjamem, da bomo na ta način na eni strani jasno povedali, da cenimo njihovo delo, na drugi strani pa tudi vzpostavili sistem nagrajevanja v javnem sektorju, s katerim bomo tiste, ki dajejo več, lahko tudi ustrezno nagradili," je navedel.

V domu beležijo 20-odstotni kadrovski primanjkljaj

Državni Dom Danice Vogrinec ima 809 postelj in je po besedah direktorja polno zaseden, čeprav beleži 20-odstotni kadrovski primanjkljaj. "Na osnovi zadnjega interventnega ukrepa smo naredili veliko akcijo promocije poklica in dijakom zadnjih letnikov ponudili štipendijo v višini 222 evrov na mesec in od šestih razredov, ki so bili na voljo, se je za to odločil samo eden," je ponazoril Slavič.

"Lahko si predstavljate ob potrebah, ki smo jim priča v celotnem zdravstvenem sistemu in na področju socialnega varstva, kaj se nam lahko v perspektivi zgodi, če ne bo ustrezne motivacije z vidika plač," je dodal.

Druženja se je udeležil tudi Alfi Nipič

Osnovni namen obiska premierja je bil sicer druženje s stanovalci v predbožičnem času, pri čemer je zbranim zaželel lepe praznike. Na premierjevo povabilo se je obiska udeležil tudi glasbenik Alfi Nipič. "Vendarle je ob velikih obremenitvah treba najti čas tudi za to in vedno smo veseli, ko vidimo vesele stanovalce," je dejal Slavič.

V nadaljevanju postanka v Mariboru se je premier Golob srečal z direktorico Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor Ireno Španinger, ki mu je predstavila delovanje stanovanjskega sklada, izzive, s katerim se srečujejo, in vizijo razvoja sklada z načrtovanimi projekti. Pogovor je po navedbah kabineta predsednika vlade tekel predvsem o predvidenih ukrepih države na področju stanovanjske politike, ki bodo med drugim okrepili tudi razvojni potencial lokalnih stanovanjskih skladov.