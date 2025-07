Robert Golob: Zdaj je jasno, za kaj bi v resnici glasovali na referendumu o Natu

Predsednik vlade Robert Golob je predsednikom parlamentarnih strank v petek predlagal razveljavitev posvetovalnega referenduma o obrambnih izdatkih in o morebitnem izstopu Slovenije iz zveze Nato, meni pa tudi, da bo sklep na ponovnem glasovanju v državnem zboru sprejet. Na sestanku s parlamentarnimi strankami so namreč razjasnili določene pojme, zato po njegovih besedah "nihče več ne more trditi, da ne ve, o čem glasuje", je premier dejal za POP TV.

Referendumski paradoks

"Kdor bo glasoval za referendum, bo glasoval tudi za izstop Slovenije iz zveze Nato," je v oddaji 24UR Zvečer dejal predsednik vlade Robert Golob in s tem pokazal na referendumski paradoks.

Referendumsko pobudo o obrambnih izdatkih, ki je uperjena tudi proti zvezi Nato, sta namreč podprli tudi opozicijski stranki SDS in NSi, ki veljata za veliki podpornici članstva Slovenije v severnoatlantskem obrambnem zavezništvu in po besedah Goloba tudi navijata za še večje oboroževanje države.

Levica neomajna, drugi si bodo premislili, meni premier

Golob je ponovil, da je sklep o izvedbi posvetovalnega referenduma o zvišanju obrambnih izdatkov, ki je bil prejšnji teden izglasovan v parlamentu – predlagala ga je Levica, podprle pa so ga stranke SD ter na presenečenje mnogih tudi SDS in NSi – nejasen in zavajajoč, kar so po njegovih besedah potrdili tudi ustavni pravniki. Državljani morajo vedeti, o čem pravzaprav kljub njegovi posvetovalni naravi odločajo na referendumu, je opozoril Golob.

Po zagotovilih Goloba pa je po petkovem sestanku vsem parlamentarnim strankam postalo jasno, o čem bi dejansko glasovali na referendumu. "Tisti, ki bo glasoval za referendum, bo glasoval proti Natu, proti oboroževanju, za mirovniško politiko," je na POP TV pojasnil Golob.

V Gibanju Svoboda so zato vložili predlog, da se sprejeti sklep o posvetovalnem referendumu razveljavi, Golob pa je izrazil prepričanje, da ga bodo podprle vse parlamentarne stranke z izjemo Levice, ki bo najverjetneje ostala neomajna.

Premier: Z glasovanjem za mirovniško politiko ni nič narobe, a morda ne v teh časih

Robert Golob je sicer opozoril, da z glasovanjem za mirovniško politiko ni prav nič narobe in da bi zanjo z največjim veseljem glasoval tudi sam, a poudaril, da živimo v negotovih časih in nestabilnih razmerah. "Danes morda ni najbolj ugoden trenutek za tak premislek, nikoli pa ni prepozno, da se tak premislek izvede," je še dejal.

Pojasnil je tudi, da so v stranki Gibanje Svoboda sklep o razveljavitvi referenduma predlagali tudi zato, da bi preprečili morebitno škodo, ki bi jo utrpel mednarodni ugled Slovenije. Po njegovem mnenju ta sicer še ni trpel, saj uradne odločitve o izvedbi referenduma še ni bilo.

Slovenija se je na vrhu Nata zavezala, da bo za obrambo do leta 2035 namenila pet odstotkov BDP. Po besedah Roberta Goloba je "teh pet odstotkov sicer pogojnih", leta 2029 pa naj bi se naredil ponoven pregled, na kakšen način se bo izpolnjevalo zaveze. Kot je v oddaji 24UR ZVEČER dejal predsednik vlade, gre v resnici za 3,5 odstotka BDP, preostanek zaveze pa bo namenjen v civilne namene. Foto: Shutterstock

Golob: Podpora SDS in NSi referendumu o obrambnih izdatkih je bila namenjena zgolj rušenju vlade

Premier se je v oddaji 24UR Zvečer in v oddaji Odmevi dotaknil tudi podpore opozicijskih strank SDS in NSi referendumu, ki ga je predlagala koalicijska stranka Levica, s katero so glede stališč o obrambnih izdatkih in članstvu Slovenije v zvezi Nato sicer na povsem nasprotnih bregovih.

Po besedah Goloba je šlo izključno za "politikanstvo in željo po rušenju" aktualne vlade, kar je po njegovem mnenju dokazoval tudi izziv SDS premierju, naj na referendum veže nezaupnico vladi.

"Tokrat so bili predstavniki opozicije zelo jasni. Za referendum, ki je proti Natu, so glasovali z enim samim namenom – da se zruši vlado. Da bi vlada padla, so se torej pripravljeni odpovedati tudi varnosti države," je opozicijo kritiziral Golob.

Koalicija ostaja trdna

Znova je sicer zagotovil, da koalicija kljub ideološkim razhajanjem, kar zadeva pozicijo Levice glede članstva Slovenije v zvezi Nato, ostaja trdna.

"Politiko Levice do Nata in do oboroževanja poznamo od prvega dne, ko so vstopili v vlado. Do zdaj taka politika Levice ni predstavljala ovire, da ne bi mogli izpeljati najpomembnejših sprememb na vseh področjih, za katere smo se zavezali," je še dejal premier.