Referendum v Republiki Srbski, na katerem se bodo prebivalci entitete izjasnili glede obsodbe Milorada Dodika in odločitve državne volilne komisije o odvzemu predsedniškega mandata, bo potekal oktobra, so se v sredo dogovorili partnerji vladajoče koalicije v tej entiteti Bosne in Hercegovine, poročajo mediji v BiH.

Referendum o usodi Dodika bo potekal 18. ali 25. oktobra, so na sredinem sestanku sklenile stranke, zbrane okoli Dodikove Zveze neodvisnih soacialdemokratov (SNSD). Datum referenduma bodo vključili v odločbo o razpisu referenduma, ki jo bo v petek obravnavala narodna skupščina Republike Srbske, je poročala banjaluška televizija ATV.

Sodišče BiH je februarja obsodilo tedanjega predsednika Republike Srbske na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v začetku meseca potrdilo, s čimer je postala pravnomočna, državna volilna komisija pa je Dodiku nato v začetku meseca odvzela predsedniški mandat.

Sodišče je v ponedeljek nato zavrnilo še pritožbo Dodikove obrambe na odločitev komisije o odvzemu mandata. To pomeni, da Dodik ni več predsednik Republike Srbske, vrniti pa mora tudi diplomatski potni list.