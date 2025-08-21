Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
21. 8. 2025,
9.54

Četrtek, 21. 8. 2025, 9.54

1 ura, 6 minut

Referendum o usodi Dodika oktobra

Avtorji:
Na. R., STA

Milorad Dodik, predsednik Republike Srbske | Dodik tako sodbo kot odločitev volilne komisije zavrača, v sredo pa se je proti pravnomočni sodbi sodišča pritožil na ustavno sodišče BiH. Zaporu se je medtem izognil tako, da je plačal denarno kazen, kar mu omogoča zakon. | Foto Reuters

Dodik tako sodbo kot odločitev volilne komisije zavrača, v sredo pa se je proti pravnomočni sodbi sodišča pritožil na ustavno sodišče BiH. Zaporu se je medtem izognil tako, da je plačal denarno kazen, kar mu omogoča zakon.

Foto: Reuters

Referendum v Republiki Srbski, na katerem se bodo prebivalci entitete izjasnili glede obsodbe Milorada Dodika in odločitve državne volilne komisije o odvzemu predsedniškega mandata, bo potekal oktobra, so se v sredo dogovorili partnerji vladajoče koalicije v tej entiteti Bosne in Hercegovine, poročajo mediji v BiH.

Referendum o usodi Dodika bo potekal 18. ali 25. oktobra, so na sredinem sestanku sklenile stranke, zbrane okoli Dodikove Zveze neodvisnih soacialdemokratov (SNSD). Datum referenduma bodo vključili v odločbo o razpisu referenduma, ki jo bo v petek obravnavala narodna skupščina Republike Srbske, je poročala banjaluška televizija ATV.

Sodišče BiH je februarja obsodilo tedanjega predsednika Republike Srbske na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v začetku meseca potrdilo, s čimer je postala pravnomočna, državna volilna komisija pa je Dodiku nato v začetku meseca odvzela predsedniški mandat.

Sodišče je v ponedeljek nato zavrnilo še pritožbo Dodikove obrambe na odločitev komisije o odvzemu mandata. To pomeni, da Dodik ni več predsednik Republike Srbske, vrniti pa mora tudi diplomatski potni list.

